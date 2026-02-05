Por si no fuera suficiente haberse encontrado con una derrota sorpresiva en el primer duelo de Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, el cuadro peruano de Alianza Lima ahora tiene más malas noticias que informarle a sus hinchas. Esto como consecuencia de la alta exigencia que enfrentaron ayer algunos de sus jugadores y que tuvieron que retirarse del terreno de juego, por lesiones que sufrieron en pleno partido. Es así que, el propio cuadro ‘íntimo’ ha salido al frente para informar el estado de dos de sus jugadores: Cristian Carbajal y Esteban Pavez.

Sumado a la ausencia de Luis Advíncula, por lesión, y de otros tres jugadores por problemas extra-futbolísticos, Alianza Lima ahora suma dos nuevos jugadores que no podrían estar al 100% para los próximos duelos que se vienen de manera inmediata. Esto, tras golpes que sufrieron en el debut copero.

El primer caso es de Cristian Carbajal, el defensor peruano se ha mostrado como la primera opción en el carril izquierdo para Pablo Guede, tras la suspensión indefinida de Miguel Trauco. Por lo que para el partido con 2 de Mayo fue usado como titular nuevamente.

Y es que rondaba el minuto 69, cuando el equipo paraguayo se acercaba con peligro al área ‘blanquiazul’, buscando el primer gol como local. Después de que uno de sus jugadores le liberara de la marca, buscó su mejor perfil para sacar un remate directo al arco, pero fue Carbajal quien se interpuso en dicha opción, sacando la pelota con toda la integridad de su rostro.

Lo cual, le causó una conmoción cerebral y tuvo que ser sustituido de manera inmediata, tal como lo manda el reglamento. De inmediato, Alianza confirmó en el último parte médico publicado que se activaron todos los protocolos médicos, incluyendo el traslado oportuno a la clínica más cercana.

Fue ahí donde se le realizaron los exámenes correspondientes y, según el propio club, “los resultados no mostraron signos de gravedad por lo que el jugador fue dado de alta y se encuentra bajo observación del cuerpo médico”. Es así que se determinó que el jugador podrá volver a los entrenamientos con normalidad, siempre y cuando tenga la aprobación absoluta del equipo médico aliancista.

Pero quien también se llevó un angustioso recuerdo de este partido fue Esteban Pavez. El último refuerzo extranjero que ha llamado Alianza Lima para formar parte de su plantel, debutó de manera oficial en el duelo con 2 de Mayo, pero lo cierto es que la suerte no estuvo de su lado.

Corría el minuto 75 cuando nuevamente el cuadro de La Victoria se encontró en apuros frente a su rival, pero esta vez por una serie de faltas que no fueron oportunamente cobradas por el árbitro principal del partido. En una de esas jugadas peligrosas, es donde la pierna del futbolista chileno se queda enganchado a la rodilla del rival y se queja de inmediato de dolor.

Al respecto el club comunicó: “Esteban Pavez también abandonó el campo tras sufrir una lesión que le impidió continuar. Por esta razón, el jugador pasará los exámenes médicos correspondientes al retornar de viaje”. Si bien no han especificado la lesión, el propio futbolista en Zona Mixta aseguró que tenía la sensación de que podría tratarse de un desgarro.

