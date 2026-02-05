La novela llegó a su fin en La Victoria, pero no de la manera que el hincha esperaba cuando se anunció su fichaje estrella hace unos meses. Sergio Peña ha dejado de pertenecer oficialmente a Alianza Lima tras resolver su vínculo contractual de “mutuo acuerdo”, cerrando un capítulo turbulento marcado más por lo extra-futbolístico que por su rendimiento en el campo. La decisión se tomó luego de intensas negociaciones en los últimos días, aceleradas por la suspensión indefinida que pesaba sobre él debido a la grave denuncia por abuso sexual, lo que obligó al volante a hacer maletas en silencio y partir rumbo a Europa.

La noticia de su viaje tomó por sorpresa a la prensa local, que no detectó su salida por el aeropuerto Jorge Chávez debido al perfil bajo que mantuvo. El periodista Gustavo Peralta reveló en su programa ‘Modo Fútbol’ la primicia: “Me cuenta un amigo, me dice: ‘Sergio Peña está en Turquía’ y los periodistas no se enteraron. Se fue ayer”, detallando el hermetismo de la operación.

El vínculo que unía al mediocampista con la institución blanquiazul se extendía originalmente hasta finales del 2028, proyectándose como un referente a largo plazo. Sin embargo, su permanencia se volvió insostenible desde que fue apartado del plantel junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, tras la acusación presentada por una ciudadana argentina que detonó la crisis interna.

Sergio Peña. (Foto: Getty Images)

Según confirmó RPP, la desvinculación se dio bajo términos de “mutuo acuerdo”, una figura legal que permitió a ambas partes cortar la relación laboral de forma inmediata. El jugador y su representante evaluaron diversas alternativas en el extranjero ante la imposibilidad de seguir jugando en Perú, optando finalmente por aceptar la oferta del ascenso turco.

Para Alianza Lima, esta resolución significa cerrar uno de los frentes más problemáticos de la temporada y liberar una carga salarial importante. La institución busca pasar la página rápidamente para enfocar la atención nuevamente en lo deportivo, desligándose de uno de los nombres directamente involucrados en el escándalo que remeció Matute.

Sergio Peña. (Foto: PAOK)

¿En qué equipo jugará Peña?

El nuevo destino futbolístico del volante será el Sakaryaspor, un equipo que milita actualmente en la Segunda División de Turquía. Lejos de pelear títulos o clasificaciones europeas, Peña llegará a un contexto deportivo complicado, pues su nuevo club ocupa el penúltimo lugar de la tabla y lucha fecha a fecha por no descender a la tercera categoría.

De esta forma, el jugador volverá al fútbol europeo buscando recuperar el nivel que alguna vez mostró, tras una etapa en Lima marcada por las controversias. Su última experiencia en el Viejo Continente fue con el PAOK de Grecia, donde los números no lo acompañaron, disputando solo 9 encuentros sin lograr la continuidad necesaria para destacar.

Ahora, el reto para Sergio Peña será doble, pues deberá adaptarse rápidamente a un fútbol físico para salvar a su equipo de la baja mientras su situación legal sigue su curso. A miles de kilómetros de distancia, el volante intentará que el balón vuelva a ser noticia en su vida, dejando atrás su efímero y polémico regreso al fútbol peruano.

