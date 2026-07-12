El terremoto futbolístico que dejó la sorpresiva y dolorosa eliminación de la selección uruguaya en la fase de grupos del Mundial 2026 trajo consigo drásticas consecuencias en el banquillo. Apenas dos semanas después de consumarse el fracaso en el máximo certamen, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió dar un rotundo golpe de timón con la elección del reemplazo de Marcelo Bielsa. En un intento de reducir críticas, la dirigencia apeló a su rica historia y nombró a Diego Forlán como el flamante reemplazante.

El histórico exdelantero, recordado eternamente por su brillante e imborrable actuación en Sudáfrica 2010, asumirá este enorme desafío de manera interina hasta el mes de marzo. Durante este periodo, ‘Cachavacha’ tendrá la inmensa responsabilidad de dirigir a la escuadra mayor en los próximos amistosos y el inicio de las Eliminatorias rumbo al 2030.

Esta elección fue ratificada públicamente por Ignacio Alonso, actual presidente de la AUF. El directivo charrúa dialogó reveló qué llevó a la institución a apostar por el ídolo nacional, revelando que el acercamiento con el exfutbolista no es un recurso desesperado de última hora, sino producto de un seguimiento constante.

La selección de Uruguay perdió 1-0 frente a España en la jornada final de la fase de grupos. (Foto: AP)

El mandamás de la federación detalló cómo se gestó esta sorpresiva oportunidad para el exatacante del Atlético de Madrid. “A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora”, confesó el presidente, dejando en claro que el exjugador siempre estuvo en la órbita de la directiva por su innegable capacidad y su arraigo con la camiseta de la selección.

Alonso también recordó los primeros acercamientos reales que sostuvieron con el ahora seleccionador nacional para conocer su metodología de trabajo. “En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante”, detalló.

La dirigencia confía plenamente en la visión integral que puede aportar el exgoleador a las nuevas generaciones de la escuadra oriental. “Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante”, añadió el presidente de la AUF que confesó, también, que trabajará con la Sub-20 para el Sudamericano del 2027.

Diego Forlán marcó 5 goles en el Mundial 2010 y se llevó el balón de Oro de la FIFA. (Foto: EFE)

El directivo remarcó que este es el escenario ideal para el arribo del laureado exjugador al complejo de entrenamiento. Explicó que “en este momento se da para poder incorporarlo a la selección sub-20” por su “experiencia en Primera División como técnico”, lo que indudablemente le abrirá una “linda oportunidad” a un ex futbolista que hace mucho tiempo “estaba entusiasmado” por asumir este colosal reto deportivo.

Si bien esta será su primera incursión absoluta como seleccionador nacional, Forlán ya cuenta con experiencia previa dirigiendo en el exigente balompié de su país. En 2020 comandó a Peñarol durante 11 partidos, y al año siguiente tomó las riendas de Atenas de San Carlos en la Segunda División uruguaya. Ahora, el gran ídolo buscará transmitir toda su mística ganadora para devolverle la identidad a una golpeada ‘Celeste’.

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