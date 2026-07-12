Sporting Cristal aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga y, tras el encuentro, Roberto Mosquera aprovechó la conferencia de prensa para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, que generaron una fuerte polémica.

El técnico rimense cuestionó la postura del estratega argentino, quien había manifestado que estaba “feliz por salir de esta Copa de m...”, restándole importancia al torneo. Para Mosquera, esas palabras no reflejan el respeto que merece una competencia organizada en el país.

“Es muy triste escuchar a un técnico extranjero que no le da el espacio de respeto y de consideración a lo que significa trabajar en este país. A mí, este tipo de torneos me encantan. Hemos ido a Tarapoto, hemos ido a Iquitos; en esas ocasiones, siempre llevé a tres o cuatro jugadores referentes porque el niño y el joven quieren verlos. Es un mensaje incluso para el que quiere descarriarse el ver pasar a Alianza, Cristal o la U por lugares donde no hay fútbol profesional y no se sabe cuándo habrá”, explicó.

Mosquera resaltó que este tipo de campeonatos no solo sirven para competir, sino también para acercar el fútbol profesional a ciudades donde la afición pocas veces tiene la oportunidad de ver de cerca a los principales clubes del país.

“A mí me encantó ir a donde la gente más necesita ver fútbol e ilusionarse; hay algunos chicos que están en un camino incorrecto y ven en el fútbol una salida. Por eso me dio mucha tristeza, sobre todo por la forma cómo lo dijo”, agregó el entrenador celeste.

El experimentado estratega sostuvo que las declaraciones de Melgarejo terminaron afectando a muchas personas, ya que considera que un profesional extranjero debe valorar el país que le brinda la posibilidad de desarrollarse laboralmente.

Mosquera recordó que durante su carrera también trabajó fuera del Perú y aseguró que siempre mostró respeto por los países que lo acogieron, independientemente de las circunstancias deportivas que le tocó afrontar.

“Yo creo que nos golpeó a todos como peruanos, no solo en el orgullo. He jugado en Argentina y he jugado en Colombia, y jamás me he expresado de esa manera, porque tengo que mostrar agradecimiento para un país que me está arropando, que me está dando trabajo y que me brinda tranquilidad económica para mi familia.”

El técnico de Sporting Cristal insistió en que expresar críticas es válido, pero consideró que la forma en la que fueron emitidas las declaraciones del entrenador de Cienciano no fue la adecuada y terminó generando un rechazo generalizado.

“La mejor forma de expresarse no era esa. Yo no estoy aquí para cambiarle la vida a nadie, pero sí tengo que manifestar que me sentí muy apenado y muy triste, porque no creo que ese sea el camino correcto para cambiar las cosas en nuestro fútbol”, concluyó Mosquera al referirse a la controversia que marcó la jornada.

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