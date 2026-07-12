Universitario de Deportes continúa afinando detalles de cara a la exigente temporada 2026 y las sensaciones comienzan a ser sumamente positivas en la interna. El cuadro merengue logró imponerse con autoridad ante Millonarios de Colombia en un vibrante duelo amistoso que sirvió para medir el nivel competitivo del plantel. Todas las miradas estuvieron puestas en la flamante incorporación ofensiva, Gianluca Lapadula, quien sumó minutos muy valiosos y demostró que su jerarquía internacional será vital para pelear por el campeonato.

El comando técnico estudiantil aprovechó este exigente roce internacional para probar distintas variantes tácticas y terminar de acoplar a sus nuevos fichajes al esquema principal. El delantero ítalo-peruano mostró muchísima movilidad en todo el frente de ataque, asociándose de gran manera con los volantes y participando activamente en la recuperación del balón. Tras el pitazo final, el experimentado atacante evaluó su desempeño y sus sensaciones en el campo.

Consciente de la altísima expectativa que ha generado su histórico arribo al balompié nacional, el goleador priorizó la importancia de su actual acondicionamiento. “Feliz de estar aquí y sobre todo es muy importante para mí estar bien físicamente y es así”, comentó Lapadula ante los medios de comunicación, dejando en claro que se encuentra en óptimas condiciones.

Universitario vs. Millonarios. (Foto: (Foto: Fernando Sangama / GEC)

La ansiedad por disputar su primer encuentro oficial por los puntos es bastante evidente en el experimentado atacante de la selección. El jugador confesó que aguarda con ansias el pitazo inicial de la Liga 1. “Falta muy poco para el debut, tengo muchísimas ganas y tengo que seguir trabajando para llegar bien”, apuntó con mucha convicción sobre su rutina.

Uno de los mayores retos que afrontará el ‘Bambino’ en el fútbol peruano será la variada y complicada geografía de los diferentes recintos deportivos. Las complejas superficies de juego en el interior del país representan un factor a considerar por el comando técnico. “Sí, me han hablado. Quiero adaptarme y nada más, lo más pronto posible”, detalló sobre las advertencias.

La rápida integración al grupo humano es otro aspecto fundamental para alcanzar el éxito esperado en el torneo local. La presencia de varios compañeros de la selección nacional en el plantel crema ha facilitado enormemente este proceso de transición durante los primeros entrenamientos en Campo Mar, permitiéndole soltarse con mucha mayor confianza.

Gianluca Lapadula comentó sobre la buena relación que tiene con el plantel. (Foto: GEC)

El calor humano y el respaldo total del vestuario han sido claves para que el ítalo-peruano disfrute sus primeros días en la institución de Ate. “Conozco a la mayoría y los nuevos también poco a poco voy a conocerlos a todos, pero quiero agradecer todo el ambiente porque me recibieron con mucho cariño”, finalizó el goleador sumamente conmovido por el trato.

Finalmente, el conjunto crema cerrará su etapa de pretemporada con la confianza a tope tras este importante triunfo internacional en casa. Gianluca Lapadula seguirá intensificando sus exigentes trabajos físicos a doble turno para llegar en su mejor versión futbolística al arranque del campeonato. La afición merengue sueña en grande con los goles de su nueva máxima estrella.

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