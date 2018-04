El álbum de convocados de Ricardo Gareca para el Mundial 2018 está casi completo. No hay espacio más que para dos figuritas y ni por asomo el cromo de Víctor Cedrón está entre los faltantes. Cuando fichó por el Figueirense de Brasil , la primera promesa que ‘Vican’ lanzó a los medios fue el trabajo duro para ser considerado por el ‘Tigre’.



"Creo que las expectativas de estar en la selección son grandes. Estar en el exterior va a facilitar que pueda ir a la Copa del Mundo", dijo el ex Alianza Lima. Siendo realistas, Gareca no lo llevará, pero la decisión del técnico argentino no tiene que desanimarlo, sino alentarlo a destacar.



Víctor Cedrón y uno de sus goles ante Concordia. (Embajadores Criollos)

Las primeras señales han llegado: el último sábado marcó sus dos primeros goles en el Campeonato Catarinense ante Concordia y confirmó que tiene potencial para convertirse en titular indiscutible. De hecho, Cedrón inició las acciones en los últimos cuatro partidos en lo que podría ser el inicio de su consolidación.



Así como ‘Vican’, existe una legión de peruanos en el extranjero que ya no tiene chances en Rusia , pero mira con esperanza el Mundial 2022. Entre los que más destacan se encuentra Alexander Callens , un central que en el New York City lleva el cartel de incuestionable y para muestra un botón pues en dos años ha jugado 41 partidos, ¡todos ellos como titular!



No tan consolidado como Callens, pero con chances de ser tomado en cuenta para un proceso post Rusia, se encuentra Alexander Succar, quien cruzó el charco este año para jugar en el FC Sion de Suiza. En este club se debe consolidar para terminar de convertirse en uno de los candidatos a suceder a Paolo Guerrero.



Ray Sandoval es otro de esos jugadores de la legión peruana que no irán a Rusia, pero que con paciencia empieza a ganarse la confianza en Morelia (lleva 485 minutos en 9 partidos entre Copa y Liga MX). En la selección todavía no suma minutos, pero ya es un viejo conocido tras sus convocatorias ante Brasil, Bolivia y Ecuador. El 'Tigre' ya lo tiene en su radar y como Callens y Succar, tiene que ganarse un lugar en el próximo álbum de Ricardo.