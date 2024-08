El reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas está cada vez más cerca y con ello la expectativa del hincha por ver a sus respectivas selecciones en el campo de juego. La fecha 7 marcará el regreso del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026 desde el jueves 5 de septiembre, y en estos días previos se han conocido los distintos precios de las entradas para presenciar los encuentros. Y como viene siendo la tendencia, la Selección Peruana cuenta en promedio con los boletos más costosos de la región.

Aunque resulte incongruente por la posición en la tabla en la que estamos, últimos de las Eliminatorias, la Selección Peruana tiene uno de los boletos más caro de esta fecha, en esta ocasión para enfrentar a Colombia en el Estadio Nacional. Solo dos partidos (Bolivia vs Venezuela y Brasil vs Ecuador) aún no han publicado los costos de las entradas, pero con los que ya se han dado a conocer en el mercado, se ratifica esta realidad, del alto valor por ir a ver a la ‘Bicolor’.

Las entradas de Perú vs Colombia cuestan en promedio 425 soles (113 dólares) aproximadamente. La tribuna popular está 120 soles y la más cara (Pullmann) 850 soles. Un escenario parecido al que vive el hincha argentino, pero teniendo en cuenta que su realidad es otra. Mientras que el pueblo uruguayo goza de los boletos más económicos, todo esto para la fecha 7 de las Eliminatorias 2026.

Precio de entradas para Perú vs Colombia Norte S/. 120.00 Sur S/. 120.00 Oriente lateral S/. 350.00 Oriente central S/. 420.00 Oriente central S/. 420.00 Occidente lateral S/. 500.00 Occidente central S/. 620.00 Pullmann S/. 850.00

Argentina recibirá el jueves 5 de septiembre en el Monumental de Núñez a Chile y presenta un promedio de entradas de 551 soles, al cambio resulta cerca de 147 dólares aproximadamente. Un costo un poco más elevado que el de la ‘Bicolor’, pero que se sostiene en el bicampenoato de la Copa América y el liderato de las Eliminatorias Sudamericanas.

Precio de entradas para Argentina vs Chile Sívori y Centenario Alta: $75.000 Pesos Argentinos (295 soles) Sívori y Centenario Media: $108.000 Pesos Argentinos (425 soles) San Martín y Belgrano Alta: $108.000 Pesos Argentinos (425 soles) San Martín y Belgrano Baja: $200.000 Pesos Argentinos (788 soles) San Martín y Belgrano Media: $210.000 Pesos Argentinos (827 soles)

En tanto, Uruguay enfrentará a Paraguay el viernes 6 de septiembre en el Estadio Centenario, en busca de ir a la caza del liderato de Argentino. Y aunque la ‘Celeste’ sufrirá muchas bajas por la suspensión de sus jugadores tras la Copa América, el hincha charrúa acompañará a su escuadra con un promedio de entradas de 164 soles, equivalentes a 44 dólares.

Precio de entradas para Uruguay vs Paraguay Tribuna Ámsterdam $950 Pesos Uruguayos (88 soles) Tribuna Colombes: $950 Pesos Uruguayos (88 soles) Tribuna Olímpica general: $1390 Pesos Uruguayos (129 soles) Tribuna Olímpica numerada: $2390 Pesos Uruguayos (222 soles) Tribuna América (puerta 3): $3190 Pesos Uruguayos (296 soles)

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





