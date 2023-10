Berizzo llegó a Chile con el objetivo de liderar el recambio generacional y volver a plasmar un estilo parecido al de Bielsa, ese que los llevó al Mundial de Sudáfrica 2010. El ‘Toto’, asistente del ‘Loco’ en esa época, vivió en primera persona lo que fueron los cimientos hacia la generación dorada de la ‘Roja’, por lo que su designación generó cierta expectativa, más allá de que venía de no convencer en Paraguay. Sin embargo, sus números no son alentadores, en 13 partidos con la ‘Roja’, solo ha ganado en tres oportunidades, empatado otras cuatro y caído seis veces.

Números de Berizzo con Paraguay Partidos dirigidos Victorias Empates Derrotas Amistosos 11 3 3 5 Eliminatorias 2026 2 - 1 1 TOTAL 13 3 4 6

Sus triunfos solo equivalen al 23% de su periodo, pero lo llamativo es que esas victorias fueron ante selecciones de menor nivel como Cuba y República Dominicana, la otra fue ante Paraguay. Por otro lado, en el arranque de las Eliminatorias, la ‘Roja’ perdió en su debut ante Uruguay y en casa empató frente a Colombia, por lo que, para la fecha doble de octubre, al ‘Toto’ le exigen una victoria sí o sí ante Perú y Venezuela, sobre todo ante la bicolor al ser un ‘Clásico del Pacífico’ y sabiendo que nunca hemos ganando en Santiago por clasificatorias.

Berizzo se juega mucho más que tres puntos contra la blanquirroja, por todo lo contando y además porque frente a nosotros inició su camino como entrenador de selecciones, y lo hizo con un traspié. En 2019, el ‘Toto’ debutó al mando de Paraguay con una caída por 1-0 ante Perú lo que fue un presagio de su instancia por tierras guaraníes. Se juega su revancha y su puesto al mando de la ‘Roja’, pues en Chile ya se habla de candidatos a sustituirlo si los resultados no son los esperados.

Los rumores generaron que Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, tuviera que salir a respaldarlo el último miércoles. Esto pese a que cierta prensa local asegura que el mandamás del balompié sureño ya tendría a su reemplazo. Según el periodista Juan Cristóbal Guarello, ya se tiene todo listo para el llamado a Gustavo Quinteros, extécnico de Ecuador y actual DT de Colo Colo.

¿Cómo juega la ‘sele ‘de Berizzo?

Haber sido ayudante de Bielsa le dejó a Berizzo una gran escuela para plasmar sus equipos. Comparte con el ‘Loco’ la idea de presionar a los rivales, ser protagonistas con el balón y tener un juego directo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ‘Toto’ ha dejado de ser 100% bielsista para modificar su juego de acuerdo al contexto y rival. El técnico ahora se caracteriza por utilizar diferentes estrategias según los elementos que tengan en sus planteles. Intenta ser un equipo compacto en sus líneas y versátil con el balón, buscando el juego agresivo y contragolpes.

Lista de convocados de la Selección Chilena para el partido ante Perú. (Foto: Selección de Chile)

En Chile viene intentado plasmar ese estilo, aunque aún le cuesta tener el éxito esperado. En sus 13 partidos, ha parado hasta cuatro formaciones iniciales, siendo el 4-3-1-2 la pizarra que más veces ha utilizado (5). Eso sí, ante Colombia jugando de local, paró un 4-2-3-1, apelando a tener un rol más ofensivo. Si bien aún le cuesta encontrar el equipo titular en la ‘Roja’, Berizzo se viene apoyando en distintos referentes como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel; sin embargo, ya no toma en cuenta a Claudio Bravo, el gran ausente en las Eliminatorias.

Lista de convocados de la Selección Chilena para el partido ante Perú. (Foto: Selección de Chile)

Pese a la vigencia del portero chileno en Europa, Berizzo no lo ha tomado en cuenta e intenta armar su equipo con otros líderes como Medel y Sánchez. Ante Perú y Venezuela, no podrá contar con Vidal por lesión, pero sí con los otros dos citados y con el regreso de Charles Aránguiz. Su carta de gol, aunque aún no se ha estrenado en estas Eliminatorias, sigue siendo Ben Brereton.

La pizarra de Berizzo con Chile Cantidad de veces que formó así 4-3-1-2 5 4-3-3 4 3-5-2 3 4-2-3-1 1





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.