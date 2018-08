El Mundial Rusia 2018 ha sido vitrina de varios jugadores de la Selección Peruana para cambiar de equipos. Por ejemplo, entre los movimientos más destacados, tenemos el fichaje de Luis Advíncula por el Rayo Vallecano y André Carrillo por el Al Hilal de Arabia Saudita.

Ambos futbolistas de la Selección Peruana mantuvieron su valor en el mercado, según el portal 'Transfermarkt'. Aunque también están los jugadores que pese a no participar en el Mundial Rusia 2018, elevaron su cotización y hoy juegan en mejores ligas.



Por ejemplo, Ray Sandoval, figura del Monarcas Morelia en las últimas semanas, pasó de costar 450 mil euros a nada menos que un millón. Cambio radical. A continuación, Depor te presenta el valor de los que fueron vs los que no fueron a Rusia.