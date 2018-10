Para los peruanos es Ruidíaz. El tema no se deja de hablar en cafés, restaurantes y reuniones entre amigos. Pero seamos sinceros, pasa una mala racha y hasta grandes delanteros de talla mundial tampoco marcan. Por ello elaboramos esta galería, en donde en estas selecciones también hay críticas sobre estos atacantes y participación en la Selección.



Argentina es el ejemplo más claro con el caso de Icardi e Higuaín, grandes delanteros en sus clubes que no reeditan esas actuaciones a nivel de Selección. ¿Por qué pasa? Cuestiones de táctica, fútbol a nivel de equipo y otras más, en la que la definición y la oportunidad desespera al fanático, pero bien debería tomarlo con calma, analizar y reflexionar sobre el caso.



En el Perú debería haber un poco de memoria con Ruidíaz. En México y la MLS marca muchos goles, en la Selección no, pero ¿es todo culpa de él? Veamos el sistema de juego.