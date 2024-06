Este martes 18 de junio hay un gran partido para mirar. Me refiero al Portugal vs. Chequia. Las dos selecciones medirán fuerzas por la primera fecha del Grupo F de la Eurocopa 2024. El escenario del encuentro será el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig, Alemania. Si te encuentras en México, podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports HD. Sí, no te miento, así que prepárate. El partido comenzará las 15:00 en Washington D.C., 13:00 en CDMX, 21:00 en España, 20:00 en Inglaterra y 14:00 en Perú.

Comenzar con pie derecho el certamen continental es fundamental para ambas escuadras. Es por eso que buscarán los tres puntos desde el arranque. Cristiano Ronaldo apunta a ser una de las grandes figuras del duelo. Recordemos que él es el máximo goleador del torneo con 14 tantos en 25 partidos y en cinco ediciones. La del 2024 será su sexta participación consecutiva.

¿Cómo ver Portugal vs. Chequia EN VIVO vía SKY Sports HD desde México?

Tanto el partido de Portugal vs. Chequia como los demás de la Eurocopa 2024 serán transmitidos en México de manera exclusiva por SKY Sports. Dicho ello, ahora mismo te compartiré los canales específicos de la mencionada cadena de televisión.

SKY Sports en México – Canal 534, 535 y 536

SKY Sports HD en México – Canal 1534, 1535 y 1536

Links para ver Portugal vs. Chequia por Eurocopa 2024 desde México vía SKY+

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles del partido Portugal vs. Chequia en vivo por Eurocopa 2024 para verlo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.