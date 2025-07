Cuando parecía que Sporting Cristal no iba a sufrir más bajas de consideración para el segundo semestre de la temporada, Martín Cauteruccio recibió una irrechazable propuesta de Bolívar y no dudó en mudarse a La Paz para buscar nuevos aires, no sin antes rescindir su vínculo con los rimenses. Así pues, el último viernes fue presentado en sociedad y el uruguayo dejó sus primeras impresiones como futbolistas del conjunto paceño.

En su primera intervención ante los medios de comunicación bolivianos, el charrúa habló sobre su estado físico, su pasado reciente en Sporting Cristal y cómo llega a este nuevo desafío para su carrera profesional. A pesar de sus 38 años, ‘Caute’ se siente con fuerza y capacitado para rendir en un club con aspiraciones al título y que está en los play-offs de la Copa Sudamericana –enfrentarán a Palestino, con Cienciano esperando en los octavos de final–.

En cuanto a sus números en el primer semestre de la temporada, el ariete disputó 18 compromisos, marcó 10 goles y sirvió cuatro asistencias; de esa decena de tantos, cinco los marcó por la Copa Libertadores, siendo el máximo artillero de Sporting Cristal en dicha competición. “Ya estoy listo para jugar, depende de lo que vea el técnico y lo que piense sobre que es mejor. Estoy a la orden porque venía con actividad”, sostuvo.

En cuanto a la exigencia de estar en un grande de Bolivia, Cauteruccio lo asumió con la responsabilidad que lo amerita. “No lo tomo como presión, siento que es un hermoso desafío porque, como lo decía, soy un jugador que viene aportar para todos y lo vamos a tomar con mucha responsabilidad”, agregó.

Martín Cauteruccio se marchó a Bolívar tras un año y medio en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Bolívar cerró la primera parte del campeonato altiplánico en la cuarta posición con 24 puntos, a siete del líder Always Ready. Por eso, la hinchada estada muy expectante a lo que haga ‘Caute’ para revertir esta historia. “Tengo la mayor confianza y estoy con una expectativa tremenda. Sé lo que significa este club y lo que nos vamos a jugar. Ahora me queda conocer al grupo y quiero tratar de adecuarme”, acotó.

Después de un 2025 bastante turbulento en Sporting Cristal, con una desconexión con la hinchada por los conflictos con la directiva, Martín Cauteruccio se mudó a La Paz para asumir un nuevo desafío. Sin embargo, es consciente que solo no logrará nada, por lo que necesitará de un buen entendimiento con sus nuevos compañeros para que el juego del equipo fluya.

“Es importante entender que todos vamos a estar compenetrados con la responsabilidad de sacar los partidos adelante. Entiendo que este club inspira el ser preponderante en el juego, el tener el balón, ser el que domine. Queremos trabajar enfocados en eso y entender que, si bien hay mucha expectativa, nosotros tenemos que estar a la altura”, añadió.

Martín Cauteruccio marcó 49 goles en 49 partidos con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Al ser consultado sobre la etapa en su carrera en la que se encuentra, Cauteruccio fue sincero y afirmó sentirse seguro de la decisión que tomó. Después de marcar 49 goles en 49 partidos con Sporting Cristal en año y medio de estadía, el ‘killer’ uruguayo quiere seguir demostrando que puede rendir en otro contexto, entendiendo la dificultad de la altura en Bolivia.

“El momento uno lo elige y es importante de estar convencido para dar este paso, y yo lo estoy. Estoy contento por el momento que me toca y que me hayan elegido para mí es muy importante. Voy a dar todo lo mejor de mí para que salgan las cosas bien”, aseveró. ¿Replicará en el país altiplánico lo que hizo en el Perú? Solo el tiempo lo dirá.

Martín Cauteruccio se fue de Sporting Cristal como agente libre. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR