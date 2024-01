Nacional y Peñarol juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Serie Rio de la Plata, en el estadio Centenario de Montevideo. El duelo será este martes 23 de enero, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Ambos cierran su participación en este torneo de pretemporada. La transmisión estará a cargo de la señal de STAR Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Este será el tercer enfrentamiento de los equipos en la Serie. Peñarol sufrió una derrota por 1-0 ante Newell’s Old Boys en su primer partido. En el segundo, venció a Nacional por penales (4-1). Para esta ocasión, habrá una especie de revancha. Hay que tener en cuenta que el plantel del 2023 sufrió varias bajas, por lo que para esta campaña se vienen acomodando numerosos jugadores nuevos.

En cuanto a Nacional, en su primer duelo empató 1-1 frente a Unión de Santa Fe, con una posterior victoria en la tanda de penales (4-3). Facundo Machado, el arquero del Bolso, tuvo una destacada actuación al detener dos disparos. Durante el tiempo reglamentario, Jeremías había anotado el primer gol para el Decano, pero cerca del final, Tiago Banega igualó el marcador 1-1 para el cuadro argentino. Ya en la segunda jornada, cayó ante Peñarol.

Desde el 2001 hasta hoy, Nacional y Peñarol se han enfrentado en 26 ocasiones durante los torneos de verano. El registro muestra una clara ventaja para los Albos, que ganaron 10 de estos encuentros. Peñarol salió victorioso en siete ocasiones, mientras que las otras ocho terminaron en igualdad, con cuatro triunfos para cada cuadro en definiciones por penales.

La Serie Río la Plata 2024 se celebra en Montevideo del 10 al 23 de enero, y está compuesta por 21 equipos provenientes de Argentina (12), Uruguay (9), Chile (1), Perú (1) y Brasil (1). Durante el torneo, los clubes jugarán entre dos y tres partidos, y el equipo ganador de cada enfrentamiento se hará acreedor de un trofeo simbólico.





¿A qué hora juegan Nacional vs. Peñarol?

El partido entre Nacional vs. Peñarol está programado para este martes 23 de enero a partir de las 7:30 de la noche (hora en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque iniciará desde las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m.





¿Qué canal transmite el Nacional vs. Peñarol?

El enfrentamiento entre el Nacional vs. Peñarol será transmitido exclusivamente en toda Latinoamérica a través de STAR Plus. Si no tienes acceso a esta opción, recuerda que también podrás seguir el partido minuto a minuto a través de la web de Depor.





Nacional vs. Peñarol: ¿dónde juegan?





