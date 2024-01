Peñarol vs. Nacional se enfrentan en un partido amistoso, por la Serie Río de La Plata. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo este martes 23 de enero y arrancará desde las 7:30 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de Star Plus. Mantente al tanto de todas las novedades del Clásico uruguayo por Depor, donde se vivirá un emocionante duelo con emociones de principio a fin. ¡No te lo puedes perder!

El Aurinegro y el Tricolor volverán a verse las caras luego de haberlo hecho el pasado 17 de enero en un encuentro que finalizó igualado 1-1 y que los dirigidos por Álvaro Recoba ganaron por 4-1 en los penaltis. Tras vencer este sábado en su último amistoso al argentino Belgrano, el ‘Carbonero’ se prepara para un nuevo partido en el que es un hecho que el once titular tendrá varios cambios.

Futbolistas como Guillermo de Amores, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera y Damián García retornarían al once inicial, mientras que Washington Aguerre, Andrés Madruga Nahuel Herrera y Javier Méndez volverían al banquillo. Por su parte, los recientemente incorporados Gastón Ramírez y Leonardo Fernández podrían ingresar en la convocatoria y ser opciones de recambio para Diego Aguirre.

De acuerdo con esto, el equipo titular del Peñarol sería con De Amores; Camilo Mayada, Coelho, Olivera, Diego Sosa; Byron Castillo, Ignacio Sosa, García, Eduardo Darias o Ángel González; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.

Del otro lado, en el Nacional podría hacer su debut el central Juan Izquierdo, última incorporación del equipo de Recoba, que en las próximas horas podría sumar nuevos futbolistas a su plantilla.

Tras caer frente al chileno Colo Colo, el director técnico del Tricolor también haría cambios y haría ingresar a futbolistas como Diego Polenta, Mauricio Pereyra, Ruben Bentancourt y Gonzalo Carneiro. En concordancia con esto, el once inicial del Nacional sería con Luis Mejía; Franco Romero o Emiliano Velázquez, Juan Izquierdo, Diego Polenta; Leandro Lozano, Francisco Ginella o Diego Rodríguez, Pereyra, Gabriel Baez; Diego Zabala, Bentancourt y Carneiro.

Así, ambos equipos buscarán la victoria en un Clásico que cerrará la Serie Río de la Plata luego de 25 encuentros disputados por equipos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay que eligieron este último país para hacer parte de su pretemporada de verano.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

El partido entre Peñarol vs. Nacional está programado para este martes 23 de enero a partir de las 7:30 de la noche (hora en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque iniciará desde las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional?

El enfrentamiento entre el Peñarol vs. Nacional será transmitido exclusivamente en toda Latinoamérica a través de STAR Plus.





