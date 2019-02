Así queda la tabla de posiciones del Sudamericano Sub20 con los resultados en última jornada del hexagonal

El Sudamericano Sub 20 2019 que se realiza en Chile llega a su fin este domingo. Las selecciones juveniles luchan en esta última jornada del hexagonal final por uno de los cuatro primeros puestos para lograr la clasificación al Mundial de Polonia 2019 de la categoría que se llevará acabo en el mes de mayo.



En el primer duelo de la última fecha, Colombia y Uruguay se enfrentaron en un partido con pocas jugadas de gol, pero que en cierta forma se peleaba de vida a muerte con un pase al Mundial.



Argentina, por su parte, enfrenta a una eliminada Brasil. La 'Albiceleste' pelea por el primer lugar del hexagonal final, luego de un discreto rendimiento en la fase de grupos del torneo.



El presente Sudamericano Sub 20 se realiza por cuarta vez en Chile desde el 17 de enero y se extenderá hasta el 10 de febrero de 2019. El certamen organizado por la CONMEBOL otorga cuatro plazas para el Mundial Polonia de este año, que se jugará en el mes de mayo. Cabe señalar que en este torneo ya no se disputarán las 2,5 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a la reincorporación del Torneo Preolímpico Sudamericano.

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub20