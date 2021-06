España vs. Croacia se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el partido de los octavos de final de la Eurocopa, este lunes 28 de junio desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Parken de Copenhague. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV GO para América Latina, como Telecinco para España.

El equipo comandado por Luis Enrique se destapó en la última jornada de la ronda anterior con una contundente goleada sobre Eslovaquia (5-0). La abultada victoria, además de asegurar la clasificación, también sirvió para recuperar la confianza en la interna.

En la víspera del compromiso mencionado, la ‘Roja’ había recibo duras críticas por lo que mostraron en los juegos contra Suecia (0-0) y Polonia (1-1). Muchas dudas y pocas certezas en torno a la labor del DT y los jugadores.

Entonces, la paliza sobre los eslovacos cambió el panorama y permite afrontar el próxima desafió con más tranquilidad. “Ese resultado tan contundente te da un subidón de confianza que le viene muy bien al equipo”, explicó el seleccionador.

¿Cómo ver España vs. Croacia por la Eurocopa?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de la Eurocopa que presentará a la selección española que presentaría algunas modificaciones en la oncena como la vuelta de Pau Torres y Marcos Llorente a la oncena.

Aunque Luis Enrique admitió sobre el conjunto inicialista que “me gusta tanto el equipo y la plantilla que podría poner a cualquiera de los 24. Cualquiera me da garantías para jugar los cuartos de final. Todos pueden ser titulares, y lo digo con total honestidad”.

Por su lado, Croacia perdió a Ivan Perisic por causa del coronavirus. Entonces, el DT Zlatko Dalic posee hasta cuatro nombres para reemplazar al hombre del Inter de Milán: Ante Rebic (es el favorito), Josip Brekalo, Mislav Orsic y Luka Ivanusec.

De otro lado, el técnico se refirió al choque con la ‘Roja’. “Nos enfrentamos a un equipo muy fuerte, con calidad. No creemos que sean superiores, creemos en nuestros jugadores… No diré que somos inferiores a nadie, las posibilidades son iguales”, cerró.

¿A qué hora juegan España vs. Croacia por la Eurocopa?

Perú – 11:00 a.m.

México – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Chile – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Venezuela – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

España vs. Croacia: posibles alineaciones

España: Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia.

Croacia: Livakovic; Vrsaljko Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Rebic, Petkovic.

¿Dónde juegan España vs. Croacia por la Eurocopa?





