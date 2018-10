Era un gol cantado para Brasil, pero Richarlison erró una clara ocasión para el ‘Scracth’. En el Argentina vs. Brasil , Neymar se comió la banda izquierda, envió un centro y su compañero falló una increíble ocasión frente a la valla de Sergio Romero. No obstante, el caso más comentado fue la durísima falta que recibió Neymar de los pies de Renzo Saravia, el lateral de Racing Club. Hasta dolió con verlo en las imágenes.



Neymar, como se sabe, mueve las manijas del Brasil de Tité. El atacante es clave en su esquema, tal como se vio en el Mundial de Rusia 2018. Y no va a ser diferente en un partido amistoso frente a la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Así están las cosas.



Argentina arrancó el amistoso con: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala; Icardi, Correa. Mientras que el 'Scratch' presentó esta a Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho; Neymar, Firmino y Gabriel Jesus en su alineación.



Recordemos que el último Argentina vs Brasil favoreció a la Albiceleste el 9 de junio de 2017. En aquel partido, también un amistoso, si jugó Lionel Messi y los gauchos se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Gabriel Mercado.