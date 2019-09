¡Superó a Messi y a Juanfer Quintero! Dániel Zsóri ganó premio Puskás a mejor gol de la temporada [VIDEO]

El delantero húngaro Dániel Zsóri derrotó a Lionel Messi y a Juan Fernando Quintero en la lucha por la mejor anotación de la temporada 2018-19 y levantó el FIFA The Best. El flamante nuevo jugador del MOL Fehérvár se llevó todas las palmas de los asistentes tras ser mencionado como el ganador del premio en la ceremonia organizada en el histórico Teatro La Scala de Milán.



Zsóri , de 18 años, anotó un golazo de chilena en el último minuto del partido contra el Debreceni, segundos después de saltar al campo y de hacer su debut con el conjunto de Budapest. El jugador nacido en Rumanía hizo gala de todas sus habilidades con una espectacular maniobra aérea que la FIFA valoraría como la mejor de las mejores del mundo. ¿Merecido? Mira su gol en el siguiente video.



Dániel Zsóri ganó premio Puskás a mejor gol de la temporada. (Twitter)

El delantero húngaro triunfó por delante del argentino Lionel Messi, que optaba a este premio con su diana de vaselina marcada el Real Betis el pasado marzo en el estadio Benito Villamarín, y del colombiano Juan Fernando Quintero, finalista gracias a su golazo de falta directa desde 35 metros con el River Plate contra el Racing Avellaneda.



Zsóri recibió el premio de manos del exjugador ghanés del Chelsea y del Real Madrid, entre otros, Michael Essien. Grandes glorias que escribieron la historia del fútbol se reunieron en el Teatro La Scala de Milán, considerado por muchos la mejor Ópera del mundo, para un evento que alcanza este año la cuarta edición, tras las de Londres (2017 y 2018) y la de Zúrich (2016).



Cristiano Ronaldo no asistió a los The Best 2019

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, no acudirá este lunes a la gala de la FIFA en Milán, en la que opta al premio "The Best" a mejor jugador de la última temporada junto al holandés Virgil Van Dijk y al argentino Lionel Messi, según informaron a EFE fuentes de la organización.



Cristiano, que sufre problemas musculares, según informó el club turinés, y que ganó el curso pasado la Serie A, la Supercopa italiana y la Liga de las Naciones de la UEFA, se perderá la gala de la FIFA por segundo año consecutivo, después de no participar en la del pasado septiembre en Londres.



