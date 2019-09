Así votaron Messi y Cristiano al premio del mejor futbolista de la temporada en el The Best

► Sorpresa: Lionel Messi elegido el FIFA The Best 2019 por encima de Van Dijk y Cristiano



Por una vez tenía los pronósticos en contra, pero eso no fue impedimento para que el astro del Barcelona Lionel Messi ganase el premio The Best de la FIFA al mejor futbolista en 2019, durante una gala celebrada este lunes en la Scala de Milán.



Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.

¿Por quiénes votaron el argentino y el luso?

Una vez entregados los galardones se conocieron todos los votos de todos los capitanes de las selecciones y una de las sorpresas fue ver que Cristiano no votó por ninguno de los otros dos finalistas, mientras que Lionel votó por el delantero de la Juventus, aunque no en primer lugar.



Leo Messi votó a mejor jugador por Sadio Mané del Liverpool, en segundo lugar por Cristiano, mientras que a su ahora compañero en el Barcelona Frankie de Jong lo votó en tercer lugar.



Mientras que 'CR7' le dio su voto para mejor jugador a su compañero de la 'Juve' Matthijs de Ligt, en segundo lugar por De Jong y en tercero dejó a Mbappé.



Su primera vez

El The Best era seguramente el único premio individual que le faltaba por ganar a Messi, aunque en 2009 había conseguido el FIFA World Player, el antecesor al galardón actual y que dejó de entregarse en 2010 cuando la FIFA y France Football se unieron para entregar el FIFA-Balón de Oro (que Messi consiguió en cuatro ocasiones, más una primera en 2009).



Desde que la instancia suprema del fútbol y la revista francesa separaron sus caminos en 2015, Cristiano Ronaldo (ausente en la gala de Milán) ganó el premio The Best en 2016 y 2017 y el croata Luka Modric el año pasado.



"Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí", declaró Messi al recibir el trofeo por sexta vez en su carrera.



"Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero hoy también es una noche muy especial para mí. Hoy vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", añadió.



Messi debería volver a disputarse con Van Dijk y Ronaldo el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del mundo que entregará France Football el próximo 2 de diciembre.

