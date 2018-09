Noel Gallagher, exintegrante de la banda inglesa Oasis, fue uno de los invitados destacados de la gala de los premios 'The Best' de la FIFA, que se desarrolló este lunes.

Conocido por sus constantes líos con su hermano Liam, ambos exintegrantes de Oasis, Noel asistió a la gala de la FIFA con una casaca de cuero, contrarrestando la vestimenta formal del evento.

El británico, originario de Manchester y fanático del club City, entregó el premio al mejor gol (premio Puskas), junto a Didier Drogba, al egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool.

Luego, deleitó a los asistentes con uno de sus temas más conocidos: Don't Look Back in Anger, del disco (What's the Story) Morning Glory?, tocando la guitarra y acompañado solo con un piano.