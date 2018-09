No había otro tras el gran Mundial de Rusia 2018, en donde ayudó a Bélgica a llegar a un histórico tercer lugar. Thibaut Courtois fue galardonado con el premio FIFA ‘The Best’ tras su regularidad y espectaculares tapadas que llevaron al Real Madrid. Florentino Pérez no dudó en ficharlo para la portería, pese a la titularidad y regularidad de Keylor Navas. Courtois fue sobrio y se alegró de su buen momento, y agradeció a todos por ese galardón.



Edwin Van der Sar, ex portero del Manchester United y Juventus entre otros equipos, y Jackson Follman, superviviente del Chapecoense, fueron los encargados de otorgar el ‘The Best’ al mejor portero del 2018. Además de Courtois, Hugo Lloris y Kasper Schmeichel fueron los otros guardametas nominados para un premio realizado en la ciudad de Londres.



Thibaut Courtois, de 26 años, sucede en el palmarés al italiano Gianluigi Buffon, que se llevó la primera edición de esta condecoración. Ahora en el PSG, el portero italiano tampoco hizo presente en la ceremonia que contó con la baja de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, siempre candidato a mejor jugador.



Por otro lado, el seleccionador francés Didier Deschamps fue elegido el mejor entrenador del 2018 en la gala de los Premios 'The Best' de la FIFA que se está celebrando este lunes en Londres.



Deschamps, que llevó a los 'Bleus' a ganar el Mundial de Rusia, se impuso en las votaciones a los otros dos aspirantes, el seleccionador croata Zlatko Dalic, finalista en el torneo mundialista, y el exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, con el que el club blanco conquistó las últimas tres Ligas de Campeones.