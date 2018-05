The Strongest y Jorge Wilstermann se enfrentan este miércoles por la final de la Liga Boliviana 2018 en el estadio Hernando Siles de la Paz, aunque el partido corre peligro debido a que los árbitros han amenazado con un paro por unas denuncias del club cochabambino contra el arbitraje. Sigue el partido por Depor.com o por Tigo Sports.



La Asociación Boliviana de Árbitros advirtió este martes de un paro indefinido si el Wilstermann y su entrenador, Álvaro Peña, no se retractan de unas demandas presentadas ante la Federación Boliviana de Fútbol por "denuncia falsa, sobornos y falsedad en informes de oficiales" de un partido en que Peña fue expulsado y sancionado con cuatro encuentros de suspensión.



País Hora Perú 19:00 México 19:00 Argentina 21:00 Bolivia 20:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Chile 21:00

En lo deportivo, ambos conjuntos llegan a la final con buena moral tras eliminar los cochabambinos al San José de Oruro, con victoria tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales, y los paceños a su vecino Bolívar, con un triunfo y un empate en el clásico entre los conjuntos de La Paz.



El Tigre paceño parte de local este miércoles en La Paz, a donde regresará de madrugada el mismo día del partido su técnico, el venezolano César Farías, a su vez entrenador invitado de la selección nacional de Bolivia.



Farías dirigió el lunes en la ciudad estadounidense de Chester su primer partido con la Verde, con la que cayó por 3-0 en un amistoso ante Estados Unidos.



Los paceños pierden al defensa Maximiliano Ortiz por acumulación de tarjetas y su lugar podría ocuparlo Ramiro Ballivián, mientras que el centrocampista Wálter Veizaga sigue descartado por lesión.



Por su parte, los "aviadores" dirigidos por Peña intentarán imponer a domicilio su juego, uno de los más elogiados del campeonato.



El centrocampista Fernando Saucedo cumple su tercer partido de suspensión, aunque ya podrá disputar la vuelta el domingo.



The Strongest vs. Jorge Wilstermann: posibles alineaciones



The Strongest: Vaca, Ortiz, Marteli, Edison Carcelén, Bejarano, Castro, Cardozo, Wayar, Campos, Escobar y Novoa.



Jorge Wilstermann: Giménez, Silva, Montero, Ortíz, Chávez, Melean, Aponte, Machado, Ríos, Álvarez y Lucas Gaúcho