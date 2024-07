Cuando el mundo del fútbol aún no terminaba de asimilar el retiro de Toni Kroos, tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa 2024, a manos de España, otra noticia de esta índole vuelve a sacudir los corazones de los amantes de la pelota. El protagonista no es otro que Thiago Alcántara, que ha decidido colgar las botas luego una carrera marcada por la elegancia, la técnica y la visión de juego que lo convirtieron en un referente del mediocampo. Aunque no ha habido pronunciamiento del español en sus redes sociales, ha sido Fabrizio Romano, el as del mercado de fichajes, el encargado de dar a conocer el acontecimiento. Tras el periodista italiano, varios medios confirmaron la decisión del ex Barcelona, Bayern Munich y Liverpool.

Thiago Alcántara era uno de los jugadores más cotizados del mercado de fichajes, tras quedar libre del Liverpool hace una semana. Con ofertas del Girona, equipos de Brasil, Estados Unidos y la tentadora liga de Arabia, el centrocampista optó por un retiro meditado.

Anunció en mayo que no renovaría su contrato con el Liverpool, club en el que militaba desde 2020. Su salida del equipo inglés fue amarga, marcada por las lesiones que le impidieron rendir al máximo en sus últimos meses. Su último partido con los ‘Reds’ fue en febrero, cuando jugó apenas cinco minutos ante el Arsenal antes de volver a lesionarse.





Un calvario físico que comenzó en Alemania





Los problemas físicos de Thiago no son nuevos. Su época en el Bayern Munich, bajo las órdenes de Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Hansi Flick, estuvo plagada de lesiones. A pesar de ser una pieza clave y ganar el sextete con Flick, Thiago se perdió 163 partidos en siete años.

Esta racha de infortunios continuó en el Liverpool, donde se ausentó en 130 encuentros en tan solo cuatro termporadas. Su tiempo en Inglaterra, aunque también lleno de calidad, estuvo constantemente interrumpido por lesiones, dejando a los aficionados con la sensación de un talento que pudo dar mucho más. Queda claro que esta ha sido la razón por la que el exBarcelona ha optado por el retiro.

Thiago jugó en el Barcelona antes de fichar por el Bayern.





Un legado en la ‘Roja’ y en los clubes





Thiago eligió representar a España, rechazando las ofertas de Brasil. Aunque nunca ganó un título importante con la ‘Roja’, su presencia fue vital en el equipo durante años. Estuvo cerca de la gloria en la Eurocopa 2020, donde España llegó a las semifinales, pero fue eliminada por Italia en los penales. Su carrera con la selección incluyó dos Campeonatos Europeos Sub-21 y un Campeonato Europeo Sub-17.

En el ámbito de clubes, Thiago ganó dos Champions League, una con el Barcelona y otra con el Bayern. Sus siete Bundesligas con el equipo alemán, una por cada temporada jugada, y sus cuatro ligas españolas con el Barça son testimonio de su dominio en el mediocampo. Además, sumó dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.





El adiós en Anfield Road





Con el Liverpool, Thiago también saboreó el éxito. Ganó la Carabao Cup y la FA Cup en 2022, completando un doblete que resaltó su capacidad para influir en el juego incluso en un equipo tan competitivo. Su último título con los ‘Reds’ fue la Supercopa de Inglaterra, un logro que puso el broche final a una carrera estelar, pero acortada por las circunstancias físicas. Te extrañaremos.

Thiago Alcántara terminó sus días jugando en el Liverpool (Foto: Getty Images)





