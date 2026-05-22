México y Ghana se enfrentarán el viernes 22 de mayo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, en un amistoso internacional preparatorio para lo que será la participación de ambas selecciones en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Con inicio programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México), este duelo no solo servirá como prueba deportiva de alto nivel, sino también para empezar a ensayar sus estrategias de cara a la próxima justa mundialista. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo a través de la señal de TV Azteca 7 por televisión y streaming.
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso FIFA?
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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Ghana por fecha FIFA
- Fecha: Viernes, 22 de mayo de 2026
- Partido: México vs. Ghana
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: Azteca Deportes Network
- Horario: 20:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla