Argentina vs. Bolivia rivalizan (EN VIVO | EN DIRECTO) por las Eliminatorias Mundial 2026. El duelo se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, este martes 12 de septiembre y corresponde a la segunda fecha. Las acciones inician desde a las 5:00 p.m. (hora argentina y 4:00 p.m. en Bolivia). Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. La transmisión se llevará a cabo por la señal de TyC Sports para Argentina y Tigo Sports en Bolivia.

El seleccionado boliviano fue atropellado por el dominio local de Brasil el viernes. El equipo tuvo problemas bajo la artillería que los dejó en desventaja a partir del minuto 24′. El equipo trató de resistir, pero en el complementario sufrió tres tantos antes de poder descontar, perdiendo por 5-1 al final.

Los campeones vigentes no tuvieron un trámite fácil en casa, enfrentándose a un conjunto ecuatoriano que estaba desesperado por deshacerse del los puntos en contra. A pesar del dominio, no pudo disipar el peligro, y no fue hasta el minuto 78′ que Lionel Messi pondría el ajustado 1-0.

A qué hora juega Argentina vs Bolivia por Eliminatorias 2026 | Foto: AFP

Más que la falta de puntos, será difícil superar los -4 goles en la tabla para los anfitriones, mientras que los argentinos cumplieron con llevarse los tres puntos, pero con un solo gol a su favor, no han quedado entre los dos menos.

Con siete victorias en los 8 compromisos recientes, los argentinos dominan el historial directo ante Bolivia, que se contenta con el resultado restante. La última vez que jugaron fue en septiembre del 2021, cuyo resultado fue un 3-0 a favor de Argentina.

El conjunto altiplánico cuenta cuatro compromisos sin éxito, y a penas cuenta una victoria en sus últimas doce apariciones. Sin duda ha sido un arranque complicado para el conjunto, pues esta fecha no será menos complicada a la previa a pesar de la locación, lo que podría llevar a un juego muy defensivo.





Argentina vs. Bolivia: ¿a qué hora juegan?

El partido entre Bolivia vs. Argentina, por las Eliminatorias 2026, se llevará a cabo a las 3 de la tarde (horario en Ecuador, Perú y Colombia). Mientras tanto, a las 4:00 p. m., en Bolivia, Venezuela y Chile, será el momento de disfrutar del encuentro. Finalmente, en Argentina, Uruguay y Brasil, los aficionados podrán sintonizar el compromiso a partir de las 5:00 p. m.





Argentina vs. Bolivia: ¿dónde ver el partido?

Recuerda que se podrás ver el partido por señales de TyC Sports, TV Pública (Canal 11), FBF Play, Tigo Sports, futbol.bo. Además, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso en la web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Argentina vs. Bolivia: ¿dónde juegan?





Argentina vs. Bolivia: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Ángel Di María, Julián Álvarez, Lionel Messi.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Ángel Di María, Julián Álvarez, Lionel Messi. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Diego Bejarano, Gabriel Villamíl, Boris Cespedes, Jaime Arrascaita; Marcelo Moreno Martins.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.