Vía TyC Sports y TyC Interior: Argentina vs. Alemania en partido amistoso FIFA en Dortmund 

En la transmisión de TyC Sports y TyC Sports Interior, Argentina vs. Alemania se enfrentan en un partido ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el estadio Signal Iduna Park, de la ciudad de Dortmund. La ‘Albiceleste’, con Lautaro Martínez y Paulo Dybala, juega un partidazo ante los teutones que tiene un particular significado para toda Argentina: la revancha luego de perder la final de Brasil 2014. Mira todos los detalles de este gran encuentro.



El partido se juega a las 1.45 p.m. (hora peruana) con dos horas más para Argentina con el arbitraje del francés Clemente Turpin, asistido por sus compatriotas Nicolás Danos y Cyril Gringore. Cuatro días después, la Selección se traslada a España para enfrentar a Ecuador en el segundo encuentro amistoso de la fecha internacional FIFA. Buenos amistosos.



Argentina vs. Alemania: horarios en el mundo

- Perú: 1.45 p.m.

- Argentina: 3.45 p.m.

- Chile: 3.45 p.m.

- Ecuador: 1.45 p.m.

- Colombia: 1.45 p.m.

- México: 1.45 p.m.

- España: 8.45 p.m.



Argentina vs. Alemania: canales de transmisión

- Perú: DIRECTV Sports

- Argentina: DIRECTV Sports

- Chile: DIRECTV Sports

- Ecuador: DIRECTV Sports

- Colombia: DIRECTV Sports

- México: Sky Sports

- España: Deportes Cuatro



El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, anunció este martes que Ángel Correa, Lautaro Martínez y Paulo Dybala conforman el tridente ofensivo titular de 'La Albiceleste' para enfrentar el miércoles a Alemania en Dortmund.



El portero Agustín Marchesín, los defensas Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico, así como los centrocampistas Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes completarán el once inicial.



" Alemania es una selección histórica con grandes jugadores a pesar de las bajas. Nosotros también las tenemos, o más. Para nosotros es una buena prueba. Para muchos jugadores es un partido importante, veremos si están capacitados para jugarlo", dijo Scaloni en rueda de prensa.



"No siempre se juega contra Alemania en su cancha. Ellos tienen una manera bastante marcada de jugar, bastante ofensiva, miran el arco rival. Nosotros los pondremos en dificultad con nuestras armas", adelantó.



El seleccionador argentino lamentó las bajas de Argentina, que no cuenta con Lionel Messi por una suspensión ni con jugadores de Boca Juniors y River Plate, involucrados en las semfifinales de la Copa Libertadores.



Pero resaltó que este partido amistoso servirá para "consolidar jugadores".



Para el exjugador del Deportivo de la Coruña, su equipo llega "bien" y "confiado".



"Las bajas no son ningún tipo de inconveniente, nos sirven para probar. Pero esperemos que esta sea la última prueba para consolidar un grupo y de ahí tirar para adelante", indicó.



Scaloni dijo también que Agüero no fue citado porque "no estaba del todo bien físicamente" y que espera contar con él y con Messi en los amistosos de noviembre.



"Desde que estoy yo muy pocas veces pudimos contar con todos los jugadores disponibles. Esperemos que a partir de ahora podamos contar con todos", concluyó.



