VER TyC Sports EN VIVO Argentina vs. Ecuador por partido amistoso internacional en España

Se viene un partidazo en España. Los de Scaloni vienen de conseguir un gran empate ante Alemania sobre la hora y quieren mantener la racha positiva sin perder partidos.









Argentina vs. Ecuador: horarios en el mundo

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Las selecciones de Argentina y Ecuador se enfrentarán este domingo en la ciudad española de Elche, en un interesante duelo entre dos que afinan violines enfocados en la clasificatoria al Mundial Catar-2022, que empezará a disputarse en marzo de 2020.

Frente a la Mannschaft, Argentina mostró buena parte de los rasgos de su estilo durante este ciclo del bisoño entrenador Lionel Scaloni, con un primer tiempo menos que discreto, en el que estuvo a punto de ser goleada, y una segunda parte muy distante, con un cambio radical de esquema y actitud que le permitieron igualar tras estar dos goles abajo en la cuenta.

"A futuro nos sirve mucho este segundo partido, porque Ecuador es una selección a la cual vamos a enfrentar en las eliminatorias. Será una prueba importante para saber dónde estamos parados, y para seguir dándole minutos a esta generación de jugadores que hemos elegido y con la que estamos muy contentos", señaló Scaloni.

Del otro lado, la selección de Ecuador dirigida en forma interina por el argentino Jorge Célico viajó a España con ocho jugadores del ámbito local, mientras que otros once se unirán al plantel directamente en Elche.

Se prevé que la base del equipo que se enfrentará con Argentina será la que se impuso en los recientes amistosos a Perú (1-0) y Bolivia (3-0), aunque Célico podría emplear este partido para observar a jugadores del seleccionado Sub-23 que disputará el torneo Preolímpico de Colombia, en enero próximo.

"Argentina es un rival importante, que viene de una gran levantada. Este partido nos dejará algunas conclusiones para ver en qué nivel estamos. Es una gran prueba para nosotros. Yo confío plenamente en los chicos que he convocado, veo en ellos ganas y actitud para vestir y defender con orgullo la camiseta de Ecuador", consideró Célico.

Estadio del Argentina vs. Ecuador:

El encuentro se jugará en el estadio Martínez Valero del club Elche el domingo desde las

