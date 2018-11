Se acabó la fase de grupos de la primera edición de la UEFA Nations League y ya se conocen a los cuatro equipos clasificados a la semifinal. Ellos, luego de un sorteo, se enfrentarán en choques a partido único para llegar a la final que entregará al campeón el primer cupo a la Eurocopa 2020.

Holanda fue el último equipo que inscribió su nombre entre los cuatro grandes de Europa al empatar de forma agónica 2-2 con Alemania y quitarle el primer lugar del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, a Francia, vigente campeón del mundo.

La 'Naranja Mecánica' clasificó a semifinal junto a Suiza, Portugal e Inglaterra, equipos duros que ahora se eliminarán entre sí por ese ansiado cupo a la Eurocopa 2020. El sorteo se realizará el próximo 3 de diciembre en Dublín, Irlanda.

La fase final de la UEFA Nations League se disputará en Portugal y serán partidos únicos de semifinal (5 y 6 de junio del 2019), además del choque por el tercer y cuarto puesto y la gran final (9 de junio del 2019).

Cabe resaltar que los clasificados al 'Final Four' de la UEFA Nations League que no logren el título irán directamente a los Play Offs para clasificar a la Eurocopa 2020, en caso no logren llegar al torneo por las Eliminatorias en el Viejo Continente que arrancarán el próximo año.