¡La cereza del pastel! Schiappacasse anota el 2-0 definitivo de Uruguay contra Honduras [VIDEO]

Con un poco de suerte. Nicolás Schiappacasse fue el encargado de sentenciar la victoria de Uruguay sobre Honduras por la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia 2019. El volante de los 'Celestes' y una de las estrellas del equipo se lució con una gran definición en el centro del área para anotar el 2-0 final de los suyos en el imponente Arena Lublin.

El primer gol 'charrúa' fue obra del volante del Liverpool uruguayo, Nicolás Acevedo (42), mientras que el delantero perteneciente al Atlético de Madrid, Nicolás Schiappacasse, encontró premio a sus intentos con un gol en el 90+1 con disparo que tocó en la pierna del defensor hondureño Wesly Decas.



Schiappacasse anota el 2-0 definitivo de Uruguay contra Honduras. (DirecTV)

No obstante, el combinado uruguayo tuvo más problemas de los esperados para hacer gol a una selección que llegaba de perder 5-0 contra Nueva Zelanda. El equipo de Gustavo Ferreyra suma seis puntos en dos partidos, y, en el peor de los casos, con una improbable combinación de resultados, sería tercero de su llave, pero no uno de los dos peores terceros que se quedarían fuera de los octavos.



Si la presencia de la 'Celestita' en octavos está asegurada, la de la 'H' en la ronda eliminatoria está casi descartada luego de haber perdido sus dos partidos. Nueva Zelanda (3 puntos) y Noruega (0 puntos) cierran la segunda fecha en el grupo C este lunes.

