Para muchos se encuentra las tres GGG (ganar, gustar y golear), pero para Óscar Washington Tabárez , el ‘Maestro’ como es conocido en Latinoamérica, existe un decálogo que ha impuesto a sus jugadores y lo ha revelado en conferencia de prensa, previo al partido de Uruguay vs. Japón. ¿De qué letras se tratan? De hecho que lo contado por el técnico uruguayo es para imitar a nivel de selecciones y de cada institución deportiva en el mundo. Un ejemplo.



En la conferencia de prensa que brindó este lunes en la previa del amistoso FIFA, Tabárez aludió a tres letras que tienen todo un significado para su selección: la J, R y C. ¿Qué quiere decir? Lo explicó de esta manera: "Nosotros tenemos una norma. En cada fecha FIFA nos fijamos un objetivo con las letras J, R y C: Juego, Resultado y Comportamiento. Por una cuestión de responsabilidad profesional y de respeto al público que nos viene a ver, las queremos cumplir siempre", declaró el entrenador frente a todos los periodistas.



Consultado sobre el peso que tiene la ausencia de Suárez -goleador histórico de Uruguay- en su esquema de ataque, Tabárez dijo que el equipo lo siente pero que como técnico también representa una oportunidad.



Suárez "es un jugador determinante para el equipo en el que juegue. Lamentablemente no es la primera vez que nos toca jugar sin Suárez", matizó, en referencia a lesiones y sanciones que experimentó la máxima estrella celeste.



Tabárez recordó que Uruguay enfrentó a Francia, luego campeón del Mundo en Rusia, sin Cavani, lesionado. El partido determinó la eliminación de los celestes del certamen.



"La ausencia de grandes jugadores se siente, pero lo vemos con una oportunidad de ver a otros jugadores" en choques como los de Corea del Sur y Japón, resumió.



Tabárez volvió a destacar que el 'proceso' que encabeza en las selecciones uruguayas desde 2007, apunta principalmente a recuperar el "hilo de comunicación" entre las generaciones de futbolistas.