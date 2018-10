A los 75 minutos del Uruguay vs Japón , Jonathan Rodríguez marcó el 4-3 del partido amistoso internacional en Saitama. El jugador que se puso la '9' de Luis Suárez en esta fecha FIFA, aprovechó un gran pase de Edinson Cavani para marcar el descuento de la Celeste.



Tal como dejan ver las imágenes, el delantero del Santos Laguna mexicano no pudo ubicarse mejor para recibirse un pase bombeado del crack del PSG. Rodríguez sacó un remate cruzado y así puso el descuento de Uruguay. Lamentablemente, el tiempo no fue suficiente para evitar la derrota 4-3 ante los nipones.



Minutos antes, Uruguay encontró los goles del amistoso internacional de fecha FIFA ante Japón por medio de Gastón Pereiro. Aunque sin duda el tanto que más llamó la atención fue el de Edinson Cavani tras el 'blooper' con el que se vio favorecido.



Uruguay enfrentó a Japón, en el segundo partido amistoso de una doble fecha FIFA, con la ilusión de volver a la victoria, tras caer 2-1 el viernes con poco juego ante Corea del Sur. Hoy, el resultado se ha vuelto a repetir.



Uruguay jugó el amistoso ante Japón con: Muslera; Cáceres, Godin, Coates, Laxalt; Torreira, Bentancur, Vecino, Saracchi; De Arrascaeta y Cavani.