En el Estadio Centenario, Uruguay vs. Nicaragua se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por un amistoso internacional. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. El partido, que será el debut de Marcelo Bielsa al mando de los ‘charrúas’, arrancará a las 6:30 p.m. (horario en Perú, 8:30 p.m. en Uruguay) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por VTV, AUF TV, FOX Sports, Antel y Fútbol Libre.

La selección uruguaya, que vio a la sub 20 ganar el Mundial de la categoría el último fin de semana, volverá a jugar luego de sus dos primeras presentaciones en el año. En aquel momento, bajo el mandato de Marcelo Broli, igualó 1-1 ante Japón y ganó 2-1 a Corea del Sur. Ahora se viene un duelo importante, pues marca el inicio de la era del ‘Loco’.

Bielsa ha dejado claro, en su convocatoria, que busca conocer más futbolistas que no han tenido la oportunidad de jugar con la selección. Se espera un once inicial joven en el que estaría presente Fabricio Díaz, capitán del equipo sub 20 que se consagró campeón en Argentina.

El entrenador argentino, cuyo último trabajo fue en el Leeds United de Inglaterra, ilusiona al país uruguayo por su capacidad táctica y mentalidad ofensiva. Cabe recordar que Marcelo también dirigió a la ‘Albiceleste’ en el Mundial de Corea-Japón 2022, pero no le fue muy bien: quedó eliminado en fase de grupos. Luego fue campeón olímpico en Atenas 2004.

Uruguay vs. Nicaragua: horarios del partido

Perú: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

La selección de Nicaragua, por su parte, llega a este partido luego de perder por 2-3 ante su similar de Panamá, en un amistoso internacional. El encuentro se disputó el sábado 10 de junio y se definió con un tanto agónico del panameño Roderick Miller.

El conjunto nicaragüense se volverá a enfrentar a un rival sudamericano después de seis años. La última vez que lo hizo fue a mediados de 2017, cuando se enfrentó a Bolivia. El equipo centroamericano se estará preparando arduamente para la próxima edición de la Copa Oro.

Uruguay vs. Nicaragua: canales de TV

El partido entre Uruguay y Nicaragua se podrá ver a través de las señales de VTV, AUF TV, Fox Sports y Antel. Cabe destacar que también podrás verlo online por Futbol Libre TV. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del debut de Marcelo Bielsa al mando del combinado ‘charrúa’. No te lo puedes perder.

Uruguay vs. Nicaragua: dónde juegan

