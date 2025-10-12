Uruguay vs. Uzbekistán se enfrentan este lunes 13 de octubre en un nuevo amistoso internacional con motivo de la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Hang Jebat Stadium, en la ciudad de Malacca (Malasia), desde las 7:45 a.m. hora peruana, y servirá como una nueva prueba para ambos seleccionados, que ya aseguraron su presencia en el Mundial 2026. Bielsa aprovechará el partido para observar a jóvenes valores que buscan consolidarse en la ‘Celeste’. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Uruguay llega a este compromiso tras vencer por la mínima a República Dominicana, con gol de Ignacio Laquintana. El conjunto charrúa continúa en plena etapa de rotación, sin sus principales figuras, debido a la exigencia del calendario europeo. Marcelo Bielsa convocó a 17 futbolistas, en su mayoría de la liga local, para evaluar alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.

La selección sudamericana atraviesa una etapa positiva desde la llegada del técnico argentino, quien apuesta por un juego vertical y agresivo. A pesar de la ausencia de titulares como Valverde, Núñez o Araújo, la ‘Celeste’ mantiene una base sólida con jugadores jóvenes como Luciano Rodríguez y Juan Manuel Sanabria, quienes tendrán minutos ante Uzbekistán en Malasia.

Por su parte, el conjunto de Uzbekistán afrontará su segundo encuentro al mando del italiano Fabio Cannavaro, quien asumió recientemente con el objetivo de llevar a su país a su primer Mundial. Uzbekistán viene de derrotar 2-0 a Kuwait con goles de Eldor Shomurodov y Khozhimat Erkinov, mostrando un esquema ordenado y con presión alta. El amistoso ante Uruguay será una buena oportunidad para medir su nivel frente a un rival sudamericano.

En cuanto al historial, ambas selecciones se enfrentaron en dos ocasiones, ambas con triunfos de Uruguay por 3-0. La primera fue en junio de 2018 en Montevideo, con tantos de De Arrascaeta, Suárez y Giménez; mientras que el segundo encuentro fue en marzo de 2019, en China, donde la ‘Celeste’ se impuso con goles de Gastón Pereiro y un doblete de Cristhian Stuani.

El duelo también cobra relevancia por el lugar en el que se disputará. Malasia recibirá por primera vez un partido entre Uruguay y Uzbekistán, con el Hang Jebat Stadium como escenario principal. Este recinto, con capacidad para 40 mil espectadores, ha sido sede de varios torneos juveniles asiáticos y servirá como vitrina para nuevas figuras.

Entre los jugadores a seguir en Uruguay destacan el arquero Cristopher Fiermarin y los extremos Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria, quienes buscan consolidarse como alternativas ofensivas para Bielsa. En Uzbekistán, la atención estará puesta en su capitán Shomurodov y en el joven Abbosbek Fayzullaev, una de las promesas del fútbol asiático.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Uzbekistán?

Uruguay vs. Uzbekistán está programado para este lunes 13 de octubre desde las 7:45 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:45 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:45 a.m.; en México a las 6:45 a.m.; y en España a la 2:45 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Uruguay vs. Uzbekistán?

Uruguay vs. Uzbekistán se disputará en el Stadium Hang Jebat de la ciudad de Malacca (Malasia), con la transmisión de DirecTV, DSports y AUF TV. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde se jugará Uruguay vs. Uzbekistán?

