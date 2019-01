El 'Dios' de los tiros libres: golazo de Samuel Sosa en el Venezuela vs Brasil [VIDEO]

Lástima para la 'Vinotinto' que no alcanzó, pero hizo un partidazo el equipo de Dudamel y Samuel Sosa volvió a deleitar con una golazo de tiro libre. El mediocampista marcó el descuento del duelo entre Venezuela vs Brasil a través de un gran remate desde fuera del área para su segundo tanto en el Sudamericano Sub 20 2019.

Finalmente, el golazo no le alcanzó a la 'Vinotinto', que cayó 2 a 1 con un doblete de Rodrygo, que mostró su jerarquía anotando a los 39 y 81 minutos los tantos del triunfo de la 'Canarinha'. Eso sí, pese a la derrota, el equipo de Dudamel se mantiene en el primer lugar del Grupo A.

Rodrygo iluminado

Un pase en profundidad perfecto habilitó a Rodrygo que con un latigazo colgó el balón del ángulo anotando el 1-0 para el gigante sudamericano.



Venezuela buscó neutralizar el momento de los dirigidos por Carlos Amadeu con un movedizo Jan Hurtado que estuvo cerca de anotar, pero Phelipe mostró manos firmes para sacar el peligro.



Abajo en el marcador, los venezolanos arrancaron el complemento adelantados en el campo, con un movedizo Cristian Casseres.



El retroceso de Brasil y la insistencia del delantero Jan Carlos Hurtado encendieron al equipo caribeño hasta que llegó el segundo parate para hidratar a los jugadores.



A la vuelta, Phelipe le sacó de los pies la posibilidad del gol del empate al '10' Sosa.



De contraataque y a nueve minutos del final Rodrygo apareció en el partido para definir en el área, tras un amague, con un tiro implacable que se transformó en el 2-0. EFE