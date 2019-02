Al todo o nada: Andrés Reyes adelantó a Colombia ante Venezuela por el hexagonal Sub 20 [VIDEO]

Aún no resigna sus posibilidades. El cuadro 'colocho' no quiere quedar sin opciones del Mundial Sub 20 y para ello necesita ganar al cuadro 'Vinotinto'; y Andrés Reyes empezó a hacer realidad ese sueño, tras marcar el primero del Venezuela vs Colombia por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

Brayan Vera cobró un tiro libre para Colombia, que supo aprovechar muy bien el central Reyes, quien le cambió de dirección el trayecto del balón al conectar con el botín derecho, y decretar el primero del partido que se disputa en el Estadio El Teniente de Rancagua.



LA PREVIA

A estas alturas del torneo las matemáticas comienzan a tomar protagonismo y la Selección de Venezuela (con 4 puntos) es consciente que volver a la senda de la victoria —perdió en la última fecha 0-3 contra Argentina— le asegura casi definitivamente una de las cuatro plazas a costa de una Colombia (con 1 punto) que se despediría totalmente de posibilidad alguna.



En el otro lado del campo estará Colombia, a la que le llegó el momento límite en el Sudamericano y, aunque todavía depende de sí misma para conseguir uno de los boletos al Mundial, no puede sino ganar para volver a tener una oportunidad en la jornada final.