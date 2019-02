Con ustedes, la 'Moto' Angulo: golazo para el segundo de Colombia ante Venezuela [VIDEO]

Bestialidad de gol. El cuadro 'colocho' no tiene un camión, pero sí una moto. Iván Angulo encendió el motor y no paró hasta marcar el segundo de Colombia frente a Venezuel a por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El medicampista partió desde su propio campo y no paró hasta definir con clase de zurda.



Venezuela se volcó al ataque en busca del empate, pero en la contra Colombia empezó a ser letal. Angulo tomó el balón por la banda derecha y emprendió veloz carrera hasta pisar área venezolana, se quitó a su marca con un regate para luego definir de zurda a placer y marcar el 2-0.



Antes, en la primera mitad, Andrés Reyes había abierto el marcador con un remate de derecha a la salida de un tiro libre, perfectamente ejecutado por Brayan Vera.

LA PREVIA.

A estas alturas del torneo las matemáticas comienzan a tomar protagonismo y la Selección de Venezuela (con 4 puntos) es consciente que volver a la senda de la victoria —perdió en la última fecha 0-3 contra Argentina— le asegura casi definitivamente una de las cuatro plazas a costa de una Colombia (con 1 punto) que se despediría totalmente de posibilidad alguna.



En el otro lado del campo estará Colombia, a la que le llegó el momento límite en el Sudamericano y, aunque todavía depende de sí misma para conseguir uno de los boletos al Mundial, no puede sino ganar para volver a tener una oportunidad en la jornada final.