Venezuela vs Trinidad y Tobago EN VIVO vía La Tele Tuya: chocan en Caracas por amistoso internacional

¡Por otra victoria! Este lunes 14 de octubre, Venezuela vs. Trinidad y Tobago se enfrentan EN VIVO y ONLINE por un nuevo amistoso internacional de la Fecha FIFA, EN DIRECTO desde el estadio Olímpico en Caracas, desde las 5:00 de la tarde (hora peruana). Sigue la transmisión y narración del encuentro por la señal de Movistar Deportes en Perú, mientras que TLT llevará las acciones en suelo venezolano. Mira todas las incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com. La 'Vinotinto' viene de vencer 3-1 a Bolivia.

La Vinotinto asume su segundo duelo preparatorio por la fecha FIFA de octubre en busca de un mejor funcionamiento. Sigue el minuto a minuto, las estadísticas y los goles del cotejo.

Venezuela vs. Trinidad y Tobago | Horarios del partido:

17:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del martes - España, Italia, Francia, Alemania

Los dirigidos por Rafael Dudamel vienen de golear 4-1 a Bolivia con goles de Salomón Rondón, Yangel Herrera y Darwin Machis.

Los llaneros dominaron ampliamente el compromiso, un nuevo test antes del inicio del proceso clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar 2022, que arrancará en marzo próximo.

La Vinotinto, que quiere hacer por fin realidad el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, se impuso con jerarquía ante la Verde comandada por César Farías.

Venezuela ahora será anfitrión de Trinidad y Tobago, que cayó 2-0 ante Honduras en su presentación más reciente, válida por la tercera jornada del grupo C de la Liga de Naciones Concacaf.

"He quedado satisfecho con el rendimiento de todo el equipo en cada una de las líneas, he quedado feliz con lo que he visto y he sentido hoy", dijo Dudamel luego del compromiso previo.

Con información de AFP

