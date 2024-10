La ceremonia del Balón de Oro 2024 se convirtió en una de las más polémicas en la historia de este prestigioso galardón. La noticia de que el Real Madrid había decidido no asistir al evento sorprendió a muchos. Esta decisión se tomó luego de que se confirmara que Vinicius Jr. no sería el ganador. Rodrigo Hernández fue quien finalmente se alzó con el premio, el primero en la historia del Manchester City y el segundo para un español en 64 años. Pep Guardiola, entrenador de Rodri en el club inglés, no solo felicitó a su jugador por este logro, sino que también compartió su opinión sobre la controversia en torno a la ausencia del equipo madridista, la situación de ‘Vini’ y dejó una frase para el recuerdo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de protagonistas.

En la rueda de prensa, previa al partido ante Tottenham por la EFL Cup, el catalán inició su intervención con palabras de elogio y orgullo para su mediocampista galardonado como el mejor jugador del mundo. “¿Qué puedo decir? En primer lugar, felicitar a Rodrigo y a toda su familia y seres queridos, amigos. Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, para todo el Manchester City y para todos nuestros aficionados”.

“Estamos muy orgullosos de él. Ojalá que le dé la energía necesaria para recuperarse bien la próxima temporada y volver a estar con nosotros”, agrego el técnico, en referencia a la lesión que mantendrá a Rodri fuera de las canchas por lo que resta de la temporada. El pasado 25 de septiembre, se confirmó la rotura de ligamento cruzado en la rodilla del exvolante del Atlético de Madrid.

Tras Luis Suárez, Rodri es el primer futbolista español en ganar el Balón de Oro desde 1960. (Foto: AP)

“Si no quieren ir, no van”: Guardiola sobre la ausencia del Real Madrid





La polémica creció cuando el Madrid decidió no asistir a la gala, una ausencia discutida. Pep, al ser consultado al respecto, fue tajante en su respuesta. “Nada que decir. Si no quieren ir, no van... Si no quieren felicitar, no felicitan. Está bien. El Manchester City no está aquí para juzgar lo que otros clubes deciden, lo que tienen que hacer y dónde”, afirmó el exentrenador del Barcelona y Bayern Munich.

Asimismo, el técnico de los ‘Citizens’ aprovechó para recordar el logro de Erling Haaland la temporada pasada, quien, tras una gran performance, también quedó fuera del Balón de Oro. “Para nosotros, la temporada pasada, Haaland ganó el triplete, marcó más de 50 goles, y le dije a él: ‘Solo por estar en el Balón de Oro, tienes que estar muy, muy feliz’. Y creo que Rodri fue allí y todo el tiempo le dije lo mismo: ‘Si estás entre los dos, tres o cuatro primeros, es excepcional. Eso significa que has hecho un año increíble y tienes que estar muy, muy satisfecho”, aseguró.

Guardiola también se refirió a Vinícius Jr., quien fue foco de atención tras la decisión del Real Madrid de no asistir a la gala. “¿Vinicius debería haber ganado? Puede ser, pero es lo que pasó. Son los periodistas, no un grupo de personas de élite los que deciden lo que tienen que hacer. Es algo que ocurre en todo el mundo, no se trata de una votación de un solo país. Hay opiniones diferentes en todo el mundo. Por eso el fútbol es bonito y todo el mundo habla”.





Messi y Haaland: una reflexión sobre el Balón de Oro de 2023





Finalmente, el estratega del Manchester City compartió su opinión sobre la premiación del año pasado, en la que Lionel Messi se alzó con su octavo Balón de Oro, superando a Haaland. “El año pasado, Haaland debería haber ganado el Balón de Oro. ¿Y Messi debería haber ganado cómo ganó? Sí. Al final, eso no es importante; lo que importa es que tú representes algo en el fútbol mundial porque tú personalmente, con tus compañeros, con tus amigos, has hecho algo realmente, realmente, realmente bueno”.

Guardiola aprovechó también para recordar una de las épocas doradas del Barcelona, tres de sus jugadores formados en La Masia —Messi, Xavi e Iniesta— ocuparon el podio del Balón de Oro en el 2010. “Me acuerdo cuando tres de La Masia pudieron ganar el Balón de Oro, pero Xavi e Iniesta no lo ganaron porque había un monstruo. Nadie podía ganar a Messi. Solo Cristiano. Cristiano era un monstruo... y Messi era el padre de ese monstruo. Y ambos han hecho algo increíble en los últimos 15 o 20 años. Y quizás en su momento, Xavi e Iniesta también merecían el Balón de Oro”, concluyó Guardiola.

Lionel Messi le ganó a Haaland el Balón de Oro de 2023. (Foto: Getty Images)





