Este martes, el estadio Santiago Bernabéu fue escenario de uno de los amistosos más intensos en la temporada con España y Brasil como protagonistas. El resultado fue un 3-3 que se definió en los últimos minutos, con goles de penal por parte de Rodri y Paquetá. Sin embargo, la noticia no solo se la llevó el resultado porque Vinicius Junior tuvo un cruce con Aymeric Laporte en el campo de juego. Asimismo, en el tramo final también hubo un cruce de palabras entre los jugadores del banco de suplentes.

En medio del amistoso, se volvió viral una jugada que incrementó la polémica por Vinícius Júnior. El atacante de Real Madrid fue a buscar a Aymeric Laporte y lo empujó por la espalda con su antebrazo, generando un momento de tensión. El defensor de Al Nassr se dio vuelta rápidamente y enfrentó al brasileño.

Vinicius Junior y la polémica con Aymeric Laporte. (Video: X)

La gresca no pasó a mayores porque los compañeros fueron a separarlos para así evitar problemas. Sin embargo, en las redes este video dio la vuelta y ha tenido respuesta hasta del mismo defensa español quien asegura que quizá “quería bailar” y por ello lo tocó.

En el último día, el brasileño también ha sido noticia luego de llorar en conferencia por los constantes ataques racistas que recibe en el campo de juego: “Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF… que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito”, explicó entre lágrimas.

La respuesta de Laporte en redes ante la acción de Vinicius. (Foto: Captura de X)

Problemas entre los suplentes

En los últimos minutos, se cobraron dos penales a favor, pero el que generó más reacciones fue el de los 96′, que luego ejecutaría Lucas Paquetá para decretar el 3-3 como resultado final. Algo sucedió en los banquillos cuando el árbitro, el portugués Antonio Nobre, señaló los once metros, porque, según puede ver en las imágenes, Vinicius y otros jugadores de Brasil discuten con los españoles, entre ellos Morata.

Pero la cosa no quedó ahí, puesto que después, cuando Paquetá puso el 3-3 definitivo en el marcador, la efusiva celebración de los brasileños también provocó que se vivieran en la banda algunos momentos de tensión entre los futbolistas de las dos selecciones.

Con el afán de apaciguar el ambiente, Dorival Junior se pronunció respecto a la situación: “Es un hecho natural. Los dos entrenadores estábamos tranquilos, intentando apaciguar ese movimiento inicial. No creo que haya habido ningún tipo de agresión, es natural estar exaltados por el momento, pero considero que ha sido respetuoso. Aunque sí ha habido algún momento más verbal que con acciones. No he visto ningún hecho que haya generado clima de inestabilidad entre los dos equipos”, valoró.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El futbolista Dani Alves ha salido esta tarde de la prisión de Brians 2 (Barcelona) tras depositar hoy en el juzgado el millón de euros de fianza que le impuso el pasado miércoles la Audiencia de Barcelona para concederle la libertad provisional, mientras se resuelven los recursos por su condena por violar a una joven. (Video: EFE)