La Selección de Uruguay pasa un buen momento a nivel futbolístico, el cual lo ubica en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Jugadas 6 fechas, ha conseguido 13 puntos (distribuidos en 4 victorias, 1 empate y 1 derrota) y el rendimiento futbolístico ha mejorado con el paso de la fechas. La llegada de Marcelo Bielsa parece haber significado un cambio; a raíz de ello, Washington Tabárez (ex DT ‘charrúa’) opinó positivamente sobre este cambio y se mostró impresionado por los últimos partidos.

“Vi el partido de Uruguay contra Argentina en la Bombonera y quedé maravillado por lo bien que se jugó. Es difícil competir contra países que tienen millones y millones de habitantes y derrotarlos a los dos en una semana (por Brasil y Argentina). Fue impresionante”, aseguró.

A sus 74 años, Tabárez pasó 15 años de su carrera profesional siendo DT de la Selección de Uruguay, por lo que es una voz autorizada en relación al rendimiento del equipo. A su vez, resaltó la conexión que existe con la hinchada, algo que se demostró en los últimos partidos.

Washington Tabárez dirigió a Uruguay durante 16 años en su segundo periodo. (Foto: Getty Images)

“Todos los muchachos que estuvieron en cancha pasaron por las diversas selecciones y lo que más me gustó fue el festejo medido, donde se acercaron y saludaron a los hinchas que estaban en las tribunas. Eso me emocionó”, afirmó el ex DT de los ‘charrúas’.

¿Qué sigue para Uruguay en Eliminatorias?

Después de la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a participar en el proceso clasificatorio hasta septiembre de 2024. Es importante señalar que, durante este período, se llevará a cabo la Copa América en Estados Unidos, programada para realizarse del 20 de junio al 14 de julio.

Uruguay regresará a la acción en las Eliminatorias al enfrentarse a Paraguay en la séptima jornada, programada para el jueves 5 de septiembre de 2024. Sin embargo, aún no se ha determinado ni el horario ni el estadio para el encuentro. La doble fecha se completará con un enfrentamiento como visitante ante Venezuela el martes 10 de septiembre.

¿Cómo le fue a Washington Tabárez en Uruguay?

Entre sus dos etapas como DT, Óscar Washington Tabárez dirigió 221 partidos en la Selección Uruguaya, de los cuales ganó 104, empató 58 y perdió 59. Tras dirigir a Uruguay en la Copa América 1989 y el Mundial 1990, el Maestro Tabárez regresó a la Celeste en 2006 para comenzar un “Proyecto de institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas” que terminó durando 16 años.

Con él al mando, Uruguay clasificó a las Copas del Mundo de 2010, 2014 y 2018 y ganó la Copa América de 2011. En Sudáfrica, se consiguió un histórico cuarto puesto, algo que no se lograba desde México 1970 y que posicionó a Uruguay en los puestos de avanzada del fútbol de selecciones durante muchos años, sumado al éxito del torneo continental al año siguiente.





