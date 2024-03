Wuilker Faríñez (26 años), aquel joven portero venezolano que deslumbró al planeta entero en el Mundial Sub-20 de 2017, se encuentra en medio de una batalla personal contra la adversidad. Desde su destacada participación en el torneo juvenil, donde llevó a Venezuela a la final (perdió ante Inglaterra), su carrera ha sido una montaña rusa de emociones, enfrentando momentos de gloria y desafíos inesperados. El guardameta, que en su momento despertó el interés del FC Barcelona, ha atravesado un período complicado en los últimos dos años tras sufrir una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda.

Este revés lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde junio de 2022, interrumpiendo una prometedora carrera, tanto que en enero último tuvo que rescindir su contrato con el Lens de Francia. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por la adversidad, Faríñez enfrenta su rehabilitación con determinación y optimismo.

En una entrevista con AFP, compartió su perspectiva sobre este difícil proceso: “Pasar por una lesión así es muy complicado, muy difícil. Son cosas que se nos escapan de las manos, más no me arrepiento de nada (...). He aprendido mucho, he mejorado mucho, y de esto saldré más fuerte. Estoy convencido de que saldré más fuerte”.

A pesar de las dudas y las preocupaciones sobre su recuperación, el Caracas FC, el club de su ciudad natal, ha decidido brindarle una nueva oportunidad. Aunque varios equipos colombianos también mostraron interés, el cuadro capitalino se convirtió en su refugio, ofreciéndole la posibilidad de reconstruir su carrera y recuperar su mejor versión.

Por el momento, Faríñez no tiene prisa por regresar a la competición, pero anhela el momento en que pueda volver a defender la portería. Su principal objetivo es vestir nuevamente la camiseta de la Vinotinto y participar en la Copa Libertadores 2024 con el Caracas FC. Al menos, no ha perdido el contacto con Fernando Batista y el comando técnico de la selección.

“Desde el momento uno, siempre ha sido una ilusión (...), estemos dentro o no estemos dentro, lo vamos a disfrutar como si fuésemos uno más. He sentido esa cercanía (...), tanto de él (Batista) como de todo el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Eso para mí también ha sido importante, porque me hacen estar, sentirme cerca”, dijo.

Caracas FC : Faríñez comenzó su carrera profesional en el Caracas FC, uno de los clubes más importantes de Venezuela. Fue en este equipo donde debutó en el fútbol de Primera División y rápidamente llamó la atención por su habilidad bajo los tres palos.

: Faríñez comenzó su carrera profesional en el Caracas FC, uno de los clubes más importantes de Venezuela. Fue en este equipo donde debutó en el fútbol de Primera División y rápidamente llamó la atención por su habilidad bajo los tres palos. Millonarios FC : en 2018, Faríñez dio el salto al fútbol colombiano al unirse al cuadro de Bogotá. En este equipo, se consolidó como uno de los mejores porteros de la liga colombiana y continuó demostrando su calidad y potencial.

: en 2018, Faríñez dio el salto al fútbol colombiano al unirse al cuadro de Bogotá. En este equipo, se consolidó como uno de los mejores porteros de la liga colombiana y continuó demostrando su calidad y potencial. Lens: en Europa, Faríñez tuvo la oportunidad de jugar en el Lens de la Ligue 1 de Francia. Se unió al club en 2021 y comenzó a destacar en el fútbol europeo antes de sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Tras rescindir en enero de 2024, volvió al Caracas FC.

Wuilker Fariñez firmó su primer contrato profesional a los 15 años. Fue con Caracas. (Foto: Caracas Fútbol Club)

