A través de YouTube podemos encontrar videos relacionados al mundo del fútbol para todos los gustos. Desde los golazos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta inimaginables bloopers. Por ejemplo, en los últimos días el delantero brasilero Vinicius Junior estuvo en los ojos de todos por sus jugadas en los primeros partidos con la camiseta del Real Madrid.

Ahora, en las últimas horas se ha vuelto viral el lateral Sibusiso Mbonani, quien pertenece al Polokwane City. La semana pasada se enfrentaron al Mamelodi Sundowns por la PSL League de Sudáfirca y el defensa fue blanco de burlas por una curiosa caída. ¿Cómo así?

Resulta en el tiempo extra de ese encuentro, el volante Themba Zwane fue hasta cerca del área del Polokwane para buscar marcar el 3-0 de su equipo. Mbonani salió a su marca y se comió una tremenda 'huacha'. La jugada, que fue subida a YouTube, fue más espectacular porque el defensor terminó con el rostro en el césped. Así como se lee.

La acción no solo asombró a los asistentes al estadio, sino también a los comentaristas. Es más, uno de estos sacó unas risas al verlo. Luego del encuentro, el mediocampista describió un poco cómo dejó en ridículo a su adversario.

"La verdad que no quise avergonzarlo. Sin embargo, él vino hacia mí a toda velocidad y sus 'frenos' fallaron fallaron un poco. Le pedí disculpas al final del partido, pero me comentó que me pararía en el duelo de vuelta", sostuvo entre risas.