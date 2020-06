En YouTube hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Sin embargo, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es la peculiar actividad que Edinson Cavani ha encontrado en Salto, su ciudad natal en Uruguay.

Y es que mientras espera un vuelo a París para resolver su futuro con el PSG, el crack charrúa se enfoca en tareas de la granja como, por ejemplo, esquilar ovejas. Así quedó demostrado en un video que necesitó pocas horas para hacerse viral en las redes sociales.

“¡No me las cortes, no me las cortes!”, grita una persona mientras graba a Cavani quitando el pelo de las ovejas. Al parecer, el delantero uruguayo no le disgustó nada ayudar a estos animales con el pelaje que les sobraba.

El atacante de 33 años demostró como cuida su estado físico mientras recibe autorización para dejar suelo uruguayo y partir hacia París, Francia, donde deberá permanecer por lo menos hasta el 30 de junio, fecha en la que culmina su contrato con PSG.

La institución parisina ya solicitó a los integrantes extranjeros de su plantel principal que regresen, debido a que las actividades del fútbol galo empezarán a reanudarse.

Cavani, que dejó la capital francesa por el brote del nuevo coronavirus, solo de dedicaría a cumplir su acuerdo profesional con PSG, que acaba de comprar el pase de Mauro Icardi al Inter de Milán.





