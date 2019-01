Es viral: hincha se molestó con Cristiano Ronaldo porque le firmó mal un cuadro [VIDEO]

En YouTube , Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más buscados. Y es que sus zapatazos con los que ha inflado redes rivales en Real Madrid, Manchester United y ahora en Juventus son para enmarcar. No por nada ha ganado cinco veces el premio del Balón de Oro.

Este martes, el popular 'CR7' compareció por juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid acusado de varios delitos fiscales, pero se volvió viral por lo que pasó en la previa de su cita con la justicia española.

Resulta que un hincha llegó al exterior de la audiencia con un cuadro de varios rostros del mundo del fútbol para que Cristiano se lo firme. El delantero no tuvo problemas en hacerlo, pero cometió un error: lo hizo en la parte que no debía, como se puede ver en YouTube.

Y es que el fanático tiene un firma de cada jugador al lado del rostro de ellos en su cuadro. No obstante, el delantero portugués no se dio cuenta de ello y dejó su rubrica en cualquier lugar.

"Pero chico, se ha metido en el terreno de otro. No sé si le va a gustar mucho a Karembeu (ex jugador francés). Me ha hecho un pedazo de firma que...", sostuvo el hincha.