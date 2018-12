Tuvo que responder, a su estilo. Alexis Sánchez aprovecha el tiempo de descanso - por una lesión - para realizar labor social. El delantero llegó hasta Chile con el objetivo de alegrar a un grupo de niños, a pocos días de las fiestas navideñas y ahora es parte de YouTube por lo que te contamos a continuación.

El jugador del Manchester United y los pequeños entablaron una conversación, la misma que fue transmitida en la cuenta oficial 'Niño Maravilla' en Instagram. El delantero, sin embargo, vivió un momento incómodo por una pregunta sobre Arturo Vidal. Es viral.

Alexis fue consultado sobre lo que se debe hacer para llegar a ser un futbolista profesional y ejemplar. El atacante no dudó en despejar la incógnita. "Hay que estudiar, no fumar, no tomar", dijo como se puede ver en YouTube.

"Yo no tomaba, ni fumaba", añadió. De inmediato, uno de los niños replicó: "¿y cómo el Arturo (Vidal)?". La inocente pregunta hizo estallar de risa a todos los presentes.

Visiblemente sorprendido, Alexis Sánchez justificó que su compañero en la selección chilena "ya está grande"para hacer ese tipo de cosas.