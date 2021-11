Uno de los partidos que más chispas sacó, durante la última jornada de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022, fue el que disputaron España y Suecia. Ambas selecciones se jugaban su pase directo a la próxima Copa del Mundo. El resultado terminó 1-0 a favor de la ‘Furia Roja’, dejando algunas escenas de tensión, teniendo como uno de los protagonistas a Zlatan Ibrahimović.

En los minutos de descuento, durante un tiro de esquina, el delantero sueco prácticamente le dio un hombrazo a César Azpilicueta, que cayó por el fuerte impacto. Ello, sin embargo, no fue visto por los árbitros en la cancha y tampoco intervino el VAR.

El hombre del AC Milan brindó una entrevista a The Guardian, en la que habló de todo un poco, siendo unas de sus primeras declaraciones el incidente con el defensor ibérico.

“El otro día, en la selección, le hice una entrada. Lo hice a propósito, no me avergüenza decirlo porque hizo una tontería con uno de mis jugadores. Actuar a lo grande con mi futbolista”, manifestó.

“Fue una estupidez, pero lo hice para que entendiera: No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí’. Por eso lo hice”, acotó.

La amonestación que recibió Zlatan no le permitirá estar presente en el duelo de ida del repechaje. Aunque el experimentado artillero no se lamenta de la actitud tomada.

“No se trata de perderse la repesca. Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado en el suelo. No se ataca a un perro que no habla. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda”, sentenció.









