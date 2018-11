La polémica final de la Copa Libertadores entre River vs. Boca tiene a todo el pueblo argentino bastante sensible. Tanto que cualquier información o viral que salga pone con los pelos de punta a cualquiera. Y eso logró Alberto Márcico con un video que causó revuelo en redes sociales.

El ex jugador de Boca Juniors , conocido por ser polémico y tener siempre fuertes declaraciones, grabó un video en el que asegura que el Xeneize le ganará la Copa Libertadores a River Plate "por escritorio", que estaba viajando a Paraguay y que ya había hablado con Alejandro Domínguez al respecto.

Las declaraciones del Beto Márcico fueron: "¿Cómo estás? El Beto Márcico, loco. Me agarras justo arriba del coche manejando, me estoy yendo para Paraguay. Voy por la ruta, no hay vuelos. Tengo que llegar el martes. Acá llevo la pluma, la tinta y el sello. Quédate tranquilo, que está ganado por escritorio esto. Así que el martes trae un par de botellas de vino, un Baron B, lo que quieras. Trae un par de cajitas que ando con un poco de sed últimamente. Trae que festejamos la vuelta ahí. Levantamos los vinos y las copas como si nos entregaran la Libertadores ahí".

"Nos vamos a juntar con Domínguez y ya tenemos todo arreglado. El martes festejamos, pa'. Y después, si River quiere, le jugamos sin público. Pero la Copa la ganamos en el escritorio, como hicieron ellos en el 2015".

Horas después de que el video se haga viral, Alberto Márcico tuvo que salir a ponerle paños fríos a la situación y asegurar que todo se trataba de una broma. "Todo era una broma para un amigo que estaba mal. Ni siquiera conozco a Domínguez", señaló en programa radial Late 93.1