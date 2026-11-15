Con el boleto a la siguiente fase en juego, Panamá y Curazao chocarán este domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora local) en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El majestuoso Estadio Rommel Fernández será el escenario de este vibrante compromiso, el cual será transmitido EN VIVO por la señal de RPC TV. Se espera un duelo repleto de emociones y alto voltaje, pues ambas escuadras han dejado claro que poseen las credenciales futbolísticas para meterse entre los mejores del continente.
Para este duelo definitivo, la escuadra comandada por Thomas Christiansen intentará imponer su localía y usar el aliento de su hinchada como combustible para sellar su clasificación. No obstante, el margen de error es mínimo. Curazao ha demostrado ser un rival físicamente imponente, experto en castigar cualquier desatención en la zaga. Ante este escenario, la consigna para el cuadro canalero es absoluta: mantener la cabeza fría y el rigor táctico para neutralizar al adversario y continuar con paso firme su sueño continental.
¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Curazao?
RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Curazao para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá la previa y un análisis sobre el desempeño de la selección en el Estadio Rommel Fernández.
La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.
Canales para ver RPC TV EN DIRECTO
- Canal 4 de RPC TV señal abierta
- Canal 4 de Cable Onda
- Canal 193 de SKY
- Canal 3082 de Inter Satelital
- Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV
¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Curazao por streaming?
Para seguir la transmisión de Panamá vs. Curazao por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, smart TV, tablets y computadoras.
Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Curazao
- Partido: Panamá vs. Curazao
- Competición: Concacaf Nations League (cuartos de final - vuelta)
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Hora: 18:00 horas de Panamá
- TV en Panamá: RPC TV y TVMax
- Estadio: Estadio Rommel Fernández.
- Ciudad: Ciudad de Panamá