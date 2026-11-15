Con el boleto a la siguiente fase en juego, Panamá y Curazao chocarán este domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora local) en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El majestuoso Estadio Rommel Fernández será el escenario de este vibrante compromiso, el cual será transmitido EN VIVO por la señal de RPC TV. Se espera un duelo repleto de emociones y alto voltaje, pues ambas escuadras han dejado claro que poseen las credenciales futbolísticas para meterse entre los mejores del continente.

Para este duelo definitivo, la escuadra comandada por Thomas Christiansen intentará imponer su localía y usar el aliento de su hinchada como combustible para sellar su clasificación. No obstante, el margen de error es mínimo. Curazao ha demostrado ser un rival físicamente imponente, experto en castigar cualquier desatención en la zaga. Ante este escenario, la consigna para el cuadro canalero es absoluta: mantener la cabeza fría y el rigor táctico para neutralizar al adversario y continuar con paso firme su sueño continental.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Curazao?

RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Curazao para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá la previa y un análisis sobre el desempeño de la selección en el Estadio Rommel Fernández.

La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.

RPC TV (Canal 4) transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido entre Panamá vs. Curazao hoy por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

Canal 4 de RPC TV señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Curazao por streaming?

Para seguir la transmisión de Panamá vs. Curazao por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, smart TV, tablets y computadoras.

Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Curazao

Partido: Panamá vs. Curazao

Panamá vs. Curazao Competición: Concacaf Nations League (cuartos de final - vuelta)

Concacaf Nations League (cuartos de final - vuelta) Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora: 18:00 horas de Panamá

18:00 horas de Panamá TV en Panamá: RPC TV y TVMax

RPC TV y TVMax Estadio: Estadio Rommel Fernández.

Estadio Rommel Fernández. Ciudad: Ciudad de Panamá

Panamá y Curazao se enfrentarán este domingo 15 de noviembre de 2026 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, en un duelo decisivo que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá. Después del empate 0-0 registrado en Willemstad, la selección dirigida por Thomas Christiansen buscará aprovechar su localía, con Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo, José Fajardo e Ismael Díaz como algunas de sus principales figuras, para conseguir el boleto al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. Del otro lado, el combinado de Dick Advocaat intentará dar el golpe como visitante, respaldado por la actuación de su guardameta Eloy Room en el encuentro de ida. La transmisión del partido estará disponible EN VIVO y ONLINE, con opciones de TV abierta y cobertura de RPC TV y TVMAX en Panamá, además de las alternativas internacionales de FOX y Concacaf Go para quienes buscan seguir el Panamá vs. Curazao en directo y GRATIS. (VIDEO DE X: @ESPN_CENAM)