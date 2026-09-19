El Barcelona visita al Sevilla este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27. El duelo se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados mexicanos podrán ver el partido EN VIVO por la señal oficial de SKY Sports, disponible en televisión de paga y vía streaming online para seguir cada minuto desde cualquier dispositivo.
¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Sevilla FC por LaLiga?
El partido Sevilla vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga 2026-27, y en México se podrá ver por Sky Sports. La hora base es 13:00 horas del centro del país; cambia según la zona horaria, no según el estado de contratación.
|Región de México
|Estados incluidos
|Hora local
|TV de paga
|Streaming online
|Noroeste
|Baja California
|11:00 h
|Sky Sports: revisar guía entre canales 516–523 SD / 1516–1523 HD
|SKY+ con cuenta, paquete activo y señal habilitada
|Pacífico
|Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit
|12:00 h
|Sky Sports: revisar guía entre canales 516–523 SD / 1516–1523 HD
|SKY+ con cuenta, paquete activo y señal habilitada
|Centro
|CDMX, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Yucatán y la mayor parte del país
|13:00 h
|Sky Sports: revisar guía entre canales 516–523 SD / 1516–1523 HD
|SKY+ con cuenta, paquete activo y señal habilitada
|Sureste
|Quintana Roo
|14:00 h
|Sky Sports: revisar guía entre canales 516–523 SD / 1516–1523 HD
|SKY+ con cuenta, paquete activo y señal habilitada
¿Qué canales de Sky Sports ver Barcelona-Sevilla?
Para LaLiga, Sky Sports suele distribuir los encuentros entre sus señales deportivas, por lo que el canal exacto puede depender de la programación simultánea de la jornada:
|Señal
|Dial Sky habitual en México
|Uso recomendado
|Sky Sports SD
|516 al 523
|Consultar la guía electrónica el mismo sábado para ubicar Sevilla vs. Barcelona
|Sky Sports HD
|1516 al 1523
|Opción recomendada para verlo en alta definición
|Sky Sports 4K
|Sujeto a paquete, disponibilidad y programación
|Verificar si el encuentro fue asignado a la señal 4K
|SKY+
|App y plataforma web para suscriptores
|Ver en celular, tablet, computadora o Smart TV compatible
¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla FC EN VIVO ONLINE?
Para seguir Sevilla vs. FC Barcelona por internet, el acceso es mediante SKY+, siempre que el cliente tenga una cuenta vinculada a una suscripción Sky activa y un paquete con los canales deportivos correspondientes.
El proceso práctico es:
- Ingresar a SKY+ desde la aplicación o navegador antes del partido.
- Iniciar sesión con las credenciales de la cuenta Sky.
- Buscar “Sky Sports” o entrar a la sección de deportes/canales en vivo.
- Confirmar el canal específico asignado al encuentro y reproducir la señal.
La disponibilidad en dispositivos, calidad máxima y opción 4K pueden variar por plan contratado, equipo compatible, ubicación, conexión y la asignación de derechos de ese evento. Sky promociona su oferta deportiva con partidos en vivo, repeticiones y señales en alta definición.