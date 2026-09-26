Este sábado 26 de septiembre, Perú y Estados Unidos medirán fuerzas en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y comenzará a las 3:30 p. m. en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en la costa este de Estados Unidos el inicio está previsto para las 4:30 p. m.

El Team USMNT volverá a competir después de su participación en el Mundial 2026, torneo en el que quedó fuera en los octavos de final. Para Mauricio Pochettino, el amistoso representa una ocasión para seguir desarrollando su propuesta de juego y preparar al equipo para los desafíos del ciclo que apunta hacia la Copa del Mundo de 2030.

El duelo también servirá para que Mano Menezes evalúe alternativas y amplíe el grupo de futbolistas que podrían formar parte del proceso rumbo a las próximas eliminatorias mundialistas. Entre las novedades de la convocatoria destaca Gianluca Lapadula, quien vuelve a vestir la camiseta de la selección peruana después de atravesar un buen momento futbolístico con Universitario.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Estados Unidos vs. Perú?

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MAX : Tienes que suscribirte a la plataforma de streaming para sintonizar el contenido de TNT.

: Tienes que suscribirte a la plataforma de streaming para sintonizar el contenido de TNT. Proveedores de TV por cable o satélite : DIRECTV, Dish, Spectrum, Comcast Xfinity u Optimum.

: DIRECTV, Dish, Spectrum, Comcast Xfinity u Optimum. Streaming: Plataformas de YouTube TV, Hulu + Live TV o Sling TV.

¿Cómo ver MAX en vivo, Estados Unidos vs. Perú?

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¿Qué precio tiene MAX en Estados Unidos? Planes disponibles

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Horario, TV y dónde ver en vivo el partido amistoso Estados Unidos vs. Perú

Fecha: Perú vs. Estados Unidos

Perú vs. Estados Unidos Competición: Amistoso Internacional FIFA.

Amistoso Internacional FIFA. Hora: 3:30 p.m. (hora de Perú)

3:30 p.m. (hora de Perú) Canal: América TV

América TV Estadio: Inter&Co Stadium

Inter&Co Stadium Lugar: Orlando, Florida, Estados Unidos.